Emekli ikramiyesi için tarihler belli oldu

Emekliler için önemli bir ek gelir olan emekli ikramiyesi için ödemeler başlıyor. Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri vatandaşların maaşlarını çektikleri güne göre hesaplara yatırılacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Üç bin lira olarak hesaplara yatacak olan ilk emekli bayram ikramiyesi, Ramazan bayramından önceki hafta olan 2 Nisan - 5 Nisan arasında hesaplara yatacak.

Maaş ödemeleri her ayın 17 veya 18 olanlara 2 Nisan’da, 19, 20,21,22 olanlara 3 Nisan’da ve 23, 24, 25, 26 olanlara 4 Nisan’da ödemeleri yapılacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL’ye çıkaran yasa, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Emekli bayram ikramiyeleri, artık Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde yılda iki kez, toplamda 6 bin lira olarak ödenecek.

GEÇEN YIL 4 BİN TL ÖDENMİŞTİ

Emekli bayram ikramiyesi zammı, 2023 yılında maaş artışları sonrasında açıklanmıştı. Bayram ikramiyeleri 1100 liradan 2 bin liraya yükseltilmişti. Böylelikle emeklilere geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 2 bin lira, toplamda 4 bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLER ALABİLİR?

Emekli maaşı alanlar,

Dul ve yetim maaşı alanlar,

65 yaş (yaşlılık) parası alanlar,

Şampiyon sporcular,

Vazife malullüğü aylığı alanlar,

Güvenlik korucuları,

Terörden zarar gören sivil vatandaşlar,

Muharip gaziler,

Şehit yakınları,

Kaynak: SÖZCÜ