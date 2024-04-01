Sadece 3 oy alabildi: Cumhuriyet tarihinin en az oy alan partisi belli oldu

Seçim verilerini birçok açıdan ele alıp analiz edeceğiz ancak ilk olarak en ilginç verilerden birini paylaşayım.



Seçime yalnızca Mudurnu’da katılan Güç Birliği Partisi toplamda yalnızca üç (3) oy elde etti.



Ve cumhuriyet tarihinde bir seçimde en az oy alan siyasi parti oldu.

— Mert Uzunsoy (@mertuzunsy) April 1, 2024