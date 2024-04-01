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Sadece 3 oy alabildi: Cumhuriyet tarihinin en az oy alan partisi belli oldu

Yerel seçimlerde sadece Mudurnu'da aday çıkardan Güç Birliği Partisi, seçimleri 3 oyla tamamladı.

Sadece 3 oy alabildi: Cumhuriyet tarihinin en az oy alan partisi belli oldu mask

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından birçok seçim bölgesinde sonuçlar netleşti. Türkiye genelinde CHP'nin yüzde 37,76 oyla birinci bitirdiği ve 35 ilin belediyesini kazandığı seçimlerde birçok rekor da ortaya çıktı.

Yerel seçimlerde sadece Bolu'nun Mudurnu ilçesinde belediye başkan adayı gösteren Güç Birliği Partisi, beklediği oy desteğini sağlayamadı. Güç Birliği Partisi'nin adayı Mustafa Doğramacı, seçimlerde 3 oy aldı.

Böylece parti, yerel seçimleri Türkiye genelinde 3 oyla tamamlamış oldu.

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Araştırmacı Mert Uzunsoy, Güç Birliği Partisi'nin aldığı oyun,  Cumhuriyet tarihinde bir partinin aldığı en düşük oy olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

# seçim, oldu, cumhuriyet, chp, türkiye

01 Nis 2024 - 18:50 - Siyaset

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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