Altının kilogram fiyatı geriledi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 425 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 475 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,7 azalışla 2 milyon 430 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 446 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 69 milyon 909 bin 937,50 lira, işlem miktarı ise 436,49 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 111 milyon 605 bin 700 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Fours Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|2.446.000,00
|2.220,00
|En Düşük
|2.425.000,00
|2.340,00
|En Yüksek
|2.475.000,00
|2.375,00
|Kapanış
|2.430.000,00
|2.346,00
|Ağırlıklı Ortalama
|2.453.962,93
|2.360,18
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|1.069.909.937,50
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|436,49
|Toplam İşlem Adedi
|39
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Cengi̇z - yaw he he , altın 3.000 tl az kaldı tabloyu izle..
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.