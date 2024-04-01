HÜRRİYET'TEN ÇALIK'A ZİYARET

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CHP Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık yaptığı paylaşımda,

"İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e, İzmit ilçe başkanımız Gökhan Ercan‘a ve değerli yöneticilerine nazik ziyaretleri için çok teşekkür ederiz. Gülümse İzmit, Gülümse Karamürsel"