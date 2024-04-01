Trafikteki kavgada ağabey ve kardeş vuruldu

Kaza, İbrahim Ağa Caddesi'nde Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) girişinde meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen araçla A.D. idaresindeki 41 P 3990 plakalı işçi servisi çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araçta da maddi hasar meydana geldi. O esnada yoldan geçerken kazayı fark eden V.D., aracını durdurup ağabeyi A.D.’nin yanına gitti. V.D. ve ağabeyi A.D. ile kazaya karışan araçtaki şahıslar arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahını çıkartan bir şahıs, V.D. ve A.D.’ye ateş açtı. Kurşunlar bacaklarına isabet eden iki kardeş kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan ile yanındakiler ise kaza yaptıkları araca binip kaçtı. Diğer sürücüler V.D. ile A.D.’nin yardımına koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan iki kardeş, Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, caddede ve işçi servisinde incelemelerde bulundu.

Polis, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.