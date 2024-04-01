Güler Sabancı'dan seçim değerlendirmesi: "Mevcut ekonomik programa kararlılıkla devam edilmeli"

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Sonuçları değerlendiren Güler, seçimin galibinin Türkiye demokrasisi olduğunu vurguladı.

Sabancı, "Değişen dünyada, iklim aciliyetiyle birlikte artık yerel yönetimlere düşen görev artmıştır. Tüm seçilmişlerimizin bu görevlerinin bilincinde olması ve dünyadaki dönüşümü yakından takip etmesi, ülkemizin, şehirlerimizin ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırması için son derece önemlidir" dedi.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN BÜYÜK FIRSATTIR"

Güler Sabancı, yerel seçimlerin geride kalmasıyla önlerinde 4 yıllık seçimsiz bir dönem bulunduğunu kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kesintisiz dönem enflasyonunu düşürmüş, makro dengelerini kurmuş, sürdürülebilir büyüme yoluna geri dönmeye hazır bir Türkiye ekonomisi için büyük bir fırsattır. Ülke olarak muazzam bir potansiyelimiz var. Bunu gerçeğe dönüştürebilmek için hepimize önemli görevler düşüyor. Mevcut ekonomik programa ve normalleşme adımlarına kararlılıkla devam etmeliyiz. Hep beraber, birlik ve beraberlik içinde bunu başaracağımıza inanıyorum."

Kaynak: KARAR