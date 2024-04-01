Seçimlerden sonra kirada zam sınırı sil baştan değişiyor

Türkiye'de yaşanan çok yüksek enflasyon, iğneden ipliğe her şeye arka arkaya zamların gelmesine sebep olurken, zamlardan ise en çok gayrimenkul sektörü etkilendi.

Türkiye'nin 81 ilinde kiralık ve satılık olan daire fiyatları günden güne katlanarak yüksek artış gösterirken, hatalı ekonomi politikaları sebebiyle piyasada yaşanan fiyat dalgalanmalarını hiçbir şekilde kontrol edemeyen hükümet, tepeden inme şekilde getirdiği kira zam sınırı ile ev sahipleri ve kiracılar arasında çok büyük sorunlar yaşanmasına sebep oldu.

Temmuz 2022'de hayata geçirilen bir uygulama ile kiralık dairelere bir yıl içerisinde yapılabilecek zam oranı en fazla yüzde 25 olacak şekilde belirlenmişti. Başlangıçta bir yıl süre ile getirilen bu uygulama, ekonomide düzelme sağlanamaması sebebiyle geçtiğimiz yıl yeniden uzatıldı ve söz konusu karara ev sahipleri çok büyük tepki gösterdi.

YÜZDE 25'LİK SINIR YETERLİ Mİ?

TÜİK'in açıkladığı bazı enflasyon verilerinin dahi yıllık yüzde 56 seviyelerine denk düştüğü Türkiye'de yüzde 25'lik zam sınırının kabul edilemez olduğunu ifade eden bazı ev sahipleri, hükümete çok büyük tepki gösterirken, kirada %25 zam sınırı uygulamasının akıbetinin ne olacağı da merak konusu olmayı sürdürüyor

KİRA ZAM SINIRI DEĞİŞTİRİLECEK

Hazine ve Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek'in ekonomideki bu tür kısıtlayıcı olan adımlara son verme yolundaki adımlarının, 31 Mart seçimleri sonrasında kira zam sınırı için de uygulanacağı düşünülürken, kulislerden gelen bazı bilgilere göre yüzde 25'lik kira sınırı Temmuz ayı itibarıyla değişikliğe uğrayacak.

Türkiye'deki çalışan ücretleri ve ortalama kira fiyatları arasındaki makasın giderek açılmasıyla uygulamanın bir anda sonlandırılmasının mümkün olmadığını düşünen ekonomi yönetimi, böyle bir kararla halihazırda 5-6 bin lira seviyelerinde kirası bulunan çok sayıda dairenin aniden 3-4 kat zamlanmasından fiyatlanıyor.

KONTROLLÜ GEÇİŞ OLABİLİR

Bu sebeple kontrollü bir geçiş düşünülürken, yüzde 25 zam sınırının ilk aşamada enflasyon seviyelerine yükseltilmesi ve birkaç yıl sonra yeniden eski kira zam uygulamasına dönüleceği tahmin edilmekte. Temmuz ayında alınması tahmin edilen bu karar için ilerleyen günlerde Hazine ve Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek tarafından açıklama yapılacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: GÜNBOYU