Tüpraşın temettü tarihi netleşti

Şirketin 4 Martta açıkladığı temettü planı netlik kazandı. Buna göre Tüpraş temettüsüne ilişkin ödeme 3 Nisanda yapılırken, 5 Nisan tarihinde ise yatırımcıların hesaplarına geçecek.

Açıklamaya göre, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak kâr payı dağıtımı; 20 milyar lira ortaklara birinci kâr payı, 1 milyar 990 milyon 366 bin TL genel kanuni yedek akçe ayrılması, 20 milyar liranın tamamının nakden ödenmesi kararı kabul edildi.

Ayrıca, finansal piyasalardaki gelişmelere ve şirketin likidite durumunun gelişimine göre yılın ikinci yarısında uygun koşullar oluşması halinde olağanüstü genel kurul kararı ile ilave kâr payı dağıtım imkanlarının ayrıca değerlendirilmesine karar verildiği de belirtildi.