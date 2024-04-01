Meral Akşener başkanlığı bıraktı

MERAL AKŞENER ADAY OLACAK MI?
31 Mart Yerel Seçimleri'nden yüzde 3.7’lik bir sonuçla çıkan İYİ Parti’de gözlerin çevrildiği Genel Başkan Meral Akşener, Genel Merkez'de basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.
Parti içinden 'istifa' çağrısının yapıldığı Akşener, partinin 'olağanüstü seçimli kongreye' gideceğini duyurdu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.