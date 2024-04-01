01 Nis 2024 - 22:48- Siyaset G:

Meral Akşener başkanlığı bıraktı

Son dakika... Yerel seçimlerden istediği sonucu alamayan İYİ Parti'de istifalar sürerken, Genel Başkanı Meral Akşener'den açıklama geldi. 

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Meral Akşener başkanlığı bıraktı mask

MERAL AKŞENER ADAY OLACAK MI?

31 Mart Yerel Seçimleri'nden yüzde 3.7’lik bir sonuçla çıkan  İYİ Parti’de gözlerin çevrildiği Genel Başkan Meral Akşener, Genel Merkez'de basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

Parti içinden 'istifa' çağrısının yapıldığı Akşener, partinin 'olağanüstü seçimli kongreye' gideceğini duyurdu.
# İyi Parti, Meral Akşener

01 Nis 2024 - 22:48 - Siyaset

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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