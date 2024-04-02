Türkiye, ikinci Cumhuriyet devrimine hazır

Türkiye emperyalizmin kıskacında kalan, bağımsızlık çabası içerisinde bulunan mazlum ülkelere örnek olmaya başlamıştı. Hindistan’ın bağımsızlık mücadelesi gibi mücadelelerde ülkemiz örnek alınmaya başlamıştı. Bu devrimlerin ilkesel ve kurumsal yapısının adı da Cumhuriyet Halk Partisiydi.

Ne var ki; İkinci Dünya savaşından sonra yeniden yapılanan Avrupa demokrasisi ile birlikte çok partili sisteme geçen ülkemizde bu devrimlerden geriye doğru gidilmeye başlandı. Ülkemiz dış borç ve dış politika alanında bağımsızlığını yitirmeye, her on yılda bir ekonomik krizler yaşamaya ve gelişmesini akamete uğratmaya başlamıştı. Dış destekli askeri darbelerle gerek demokrasimiz ve gerekse ekonomimiz emperyalizm tarafından dizayn edilmeye başlandı. Yurttaşlarımız yoklukla mücadele eder duruma getirilmeye başlandı.

Bugün bankalar dahil bir çok üretim araçları dışarıya satılmış, ülkemiz emperyalizmin adeta bir açık hava pazarı haline getirilmiş durumda. Sanki Osmanlı imparatorluğunun son dönemleri yaşanıyormuş gibi. Kutsal değerlerimiz dahil her alanda insanlarımız bir sömürü düzeninin içine hapsedilmiş, ekonomik kriz ile boğuşuyor. Eğitim, kültür, ve diğer alanlarda da müthiş bir geriye gidişle karşı karşıyayız.

Bu köşede Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce 2023 yılı mayıs ayının ilk haftasındaki yazının başlığı “ikinci cumhuriyet devrimi geliyor” şeklindeydi. Yapılan ciddi hatalar nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçimi kaybedildiğinde ülkemiz bu devrimi geciktirmişti.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında CHP uzun zamandır ilk defa yerel yönetimlerle de olsa birinci parti oldu. CHP kırılamaz denilen % 25 oy barajını kırarak birçok büyükşehirde il ve ilçelerde belediye başkanlıklarını kazandı.

Bir önceki seçimde ittifak ile kazanılan İstanbul ve Ankara belediye başkanlıkları bu defa millet ittifakı ile tek başına kazanıldı. Sn Kemal Kılıçdaroğlu ile başlayan bu çalışmalar, son kurultayda genel başkan seçilen Sn. Özgür Özel ile şimdilik yerelde iktidar noktasına gelmiş oldu.

Evet cumhuriyetin ikinci yüzyılında Türkiye CHP ile kuruluş genlerine dönmeye, cumhuriyet devrimlerini tamamlamaya, insanca, hakça ve tam demokratik bir düzeni tesis etmeye, her türlü sömürüye son vermeye, kalkınmaya, herkesin birinci sınıf vatandaş olduğu, ekonomiden, dış politikaya kadar tam bağımsız bir ülke oluşturma amacını yakalamaya başladı.

İstanbul’a 15 bakanı ile çıkartma yaparak bizzat çalışan AKP genel başkanına karşı kazanılan seçimi yerel seçimle sınırlı bırakmak doğru olmaz. Bu sonuç merkezi iktidarın da güç ve güven kaybetmesidir. Toplum efsane gibi gözüken 20 yıllık AKP iktidarında büyük Atatürk ilkelerini hissetmeye ve aramaya başladı. Milletimizin yasama, yürütme ve yargı bağımsızlığının olduğu, hukuk devletinin hayata geçtiği, kamu kaynaklarının eşit dağıtıldığı, denetlenebilir, hesap verebilir, tam demokratik bir ülke sevdasını ortaya koymaya başladığı anlaşılıyor. Milletimiz tek adam rejiminden sıyrılarak Kurtuluş savaşı sonrası yaşanan devrimlerle kendisine verilen demokratik hakları şimdi kendi iradesi ile almaya kararlı gözüküyor. Yani bu seçimden, yurttaşlarımız cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında kendisine verilen birinci devrimleri kendisi ikinci devrim hareketi olarak tamamlamaya aday görünüyor.

Burada CHP’nin yeni kurmaylarına son yerel seçimleri doğru okumak, halkın teveccühünün örgütlere yansımasını sağlamak ve sokakta toplumla bütünleşerek toplumun talep ettiği tamamlanmamış aydınlanma devrimini tamamlamak gibi çok önemli bir fonksiyon yüklenmiş gözüküyor. Bakalım CHP önce Kocaeli ve sonra Türkiye genelinde bu kararlılığı hayata geçirebilecek mi?