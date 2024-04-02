Devrim Bal veda etti!

İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Devrim Bal , sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla veda etti. Bal “ Güzel insanlar arayarak, mesaj atarak tebriklerini ileten herkese çok teşekkür ederim. Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun.

Hep birlikte kazandık. Bu süreçte emek veren ,destek olan herkesin yüreğine sağlık. Dün itibariyle artık bende ,5 yıllık gururla yürüttüğüm Meclis üyeliği görevimi sonlandırmış oluyorum. Bu uzun süreçte, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Hiçbir siyasi ayrım yapmaksızın kimden ne talep geldiyse ilgilendim ve çözüme kavuşması için elimden geleni yaptım.

SİZLERİN BAŞINI YERE EĞDİRMEDİM

Eksik kaldığım, hata yaptığım zamanları telafi etmeye ve sürekli belediyecilik anlamında yeni şeyler öğrenmeye gayret göstererek eksiklerimi tamamlamaya çalıştım. Partimin ve belediye başkanımın verdiği görevleri layıkıyla yerine getirmeye çaba gösterdim. Bayrağı en yukarıya taşımak , partime ve bizlere gönül veren değerli insanlara mahcup olmamak için mümkün olduğunca titiz davrandım. Kamu malını asla keyfi kullanmadım. İhaleye fesat karıştırmadım, Akçeli işlere bulaşmadım. Yani kısacası dostlar, sizlerin başını yere eğdirmedim.

YENİ MECLİS ÜYELERİNE BAŞARILAR DİLİYORUM

Sizlerden gelen bütün taleplerle ilgilenmeye çalıştım .İmkanlar dahilinde yapabildiğimiz işlerin yapılmasına vesile olurken, yapılamayanların nedenlerini anlatmaya çalıştım.Ama asla ilgisiz olmadım.Bu duygularla görevimi sonlandırmış oluyorum.Bayrağı devralan yeni meclis üyelerimize başarılar diliyorum .Dün olduğu gibi bugünde mücadelemize devam edeceğiz. Partime, Belediye başkanımıza,Meclis üyesi arkadaşlarıma ve siz değerli vatandaşlarımıza herşey için çok teşekkür ederim.

HAKKINIZI HELAL EDİN

Özellikle bu süreçte bazen istemeden de olsa ihmal ettiğim Eşime ,oğluma ve aileme çok teşekkür ederim.Bu uzun süreçte İstemeden kırdığım,üzdüğüm varsa hepsinden özür dilerim.Aday olmadan önce ailemin, komşularımın,okul arkadaşlarımın ve birçok insanın Rızalığını alarak çıkmıştım bu yola .Şimdi sizlerden yine Rızalık almak istiyorum; Lütfen Haklarınızı Helal edin.