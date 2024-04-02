Limandaki 3 vinci yıkmıştı... O gemi 16 gün sonra limandan ayrıldı

Olay, 16 Mart'ta Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi'ndeki özel liman işletmesinde meydana geldi. 368 metre uzunluğunda, 51 metre genişliğinde Hong Kong bandıralı konteyner yüklü 'YM WITNESS' isimli gemi, yanaşırken kıyıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle limanda, gemiden yük boşaltma işleminde kullanılan 137 metre yüksekliğindeki 3 vinç devrilirken, gemideki konteynerlerin bir kısmı da denize düştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından hem limanda hem de konteyner yüklü gemide çalışma başlatıldı.

'BAŞARILI BİR OPERASYONLA ALINDI'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, geminin üzerindeki liman vinci parçasının kaldırıldığını duyurdu. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Evyap Limanı'nda YM Witness gemisinin üzerindeki liman vinci parçası başarılı bir operasyon ile alınmış ve tahkikatı devam eden gemi emniyetle demirletilmiştir. Limandaki hasar gören vinçlerin sökümü devam etmekte olup söz konusu rıhtım en kısa sürede hizmete açılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Geminin üzerine yıkılan vincin kaldırılmasının ardından gemi 16 gün sonra limandan ayrılıp Kirazlıyalı demirleme alanına çekildi. Burada geminin yüzer kısmında hasar olup olmadığına yönelik kontroller yapılacak. Gemide hasar oluştuğu tespit edilirse yakındaki tersanede onarımın yapılması, eğer hasar yoksa geminin rotasına devam etmesi planlanıyor.

Kaynak: HÜRRİYET