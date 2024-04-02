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Geçersizlerin farkın 3 oy katı olduğu Körfez’de CHP İl Seçim Kuruluna itirazda bulunacak

Geçersiz oy sayısının adaylar arasındaki farkın 3 katı olduğu Körfez’de ilçe seçim kurulunun CHP’nin itirazını reddetmesi üzerine CHP bugün İl Seçim Kuruluna itirazda bulunacak

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Geçersizlerin farkın 3 oy katı olduğu Körfez’de CHP İl Seçim Kuruluna itirazda bulunacak mask

AKP Körfez Belediye Başkan adayı Şener Söğüt, 31 Mart 2024 genel seçimlerinde yüzde 36.44 oy alırken CHP Adayı Tayfun Balıkçı 34.96 oy aldı. 5bin 14 oyun geçersiz sayıldığı Körfez’de seçimleri sadece bin 395 oyla kaybeden CHP, Körfez’de 401 sandığın tamamına itiraz etti. İlçe seçim kuruluna yapılan itirazı reddetmesi üzerine CHP bir üst merci olan İl Seçim Kururuna itiraz edecek. Bugün saat 14:00’da Başiskele’deki İl Seçim kuruluna itirazda bulunacak.

CHP KÖRFEZ'DE NEDEN İTİRAZ EDİYOR?

CHP gelen oy torbalarının ağzının usulüne uygun şekilde mühürlü olmaması, geçersiz oyların 5 bin 14 olması ancak AKP adayı ile Balıkçı'nın arasındaki farkın 1395 olması sebebiyle seçimin sonucunu değiştirebilir nitelikte olması ve elektrik kesintisi gibi teknik sıkıntıların olması nedeniyle Körfez'deki 401 sandığın tamamına 3 ayrı itirazda bulundu.

GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ!

İlçe seçim kurulunun itirazı reddetmesi üzerine İl Seçim Kuruluna itirazda bulunulacağını duyuran CHP İl Başkanı Sarı “Körfez İlçe Seçim Kuruluna yaptığımız itiraz reddedildi. Her ne olursa olsun halkımızın seçim iradesinde şaibelere yer bırakmayacağız. Bunun için de yarın İl Seçim Kuruluna itiraz dilekçemizi sunacağız. Hakkımız olanı almak için hiçbir mücadeleden geri adım atmayacağız.”dedi.

# ilçe, seçim, AKP, chp, Başiskele, Tayfun Balıkçı

02 Nis 2024 - 02:43 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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