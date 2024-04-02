02 Nis 2024 - 08:41- Gündem G:

Bugün sıcaklık 32 dereceyi bulacak!

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.

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Bugün sıcaklık 32 dereceyi bulacak! mask
Bugün sıcaklık 32 dereceyi bulacak!
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KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2 Nisan Salı günü Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün hava sıcaklığı 32 dereceyi bulacak. İşte  güncel hava durumu:

Bugün sıcaklık 32 dereceyi bulacak!

02 Nis 2024 - 08:41 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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