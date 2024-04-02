Bugün sıcaklık 32 dereceyi bulacak!

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KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2 Nisan Salı günü Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün hava sıcaklığı 32 dereceyi bulacak. İşte güncel hava durumu: