Seçim bitti sırada vergi ve zamlar var

Ekonomik krizin ardından yerel seçimlerde sert bir darbe yiyen iktidar, bütçeye ek kaynak sağlamak için ekonomide bir dizi adım atmaya hazırlanıyor. Vatandaşı ise ‘acı reçete’ bekliyor. Gündemde kredi kartına sınırlama, Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarının arttırılması, Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) yeni ürünlerin eklenmesi, gayrimenkul ve kiralara yönelik düzenlemeler, yerel yönetimlerin elini kolunu bağlayacak ek kısıtlar, Sosyal Güvenlik Kurumu giderlerini kısmaya yönelik önlemler ile kripto paralara yönelik düzenlemeler başı çekiyor. Ayrıca çalışma hayatını doğrudan etkileyecek düzenlemeler için de hazırlık yapılıyor.

KREDİ KARTINA FREN

Yeni düzenleme ve kararların birkaç ay içerisinde hayata geçirilerek sonuçların daha erken alınması planlanıyor. İşte seçim sonrası ekonominin gündemindeki konular: İktidar, yüksek enflasyonla alım gücü düşen, ancak ihtiyaçlarını kredi kartıyla almaya devam eden işçi, memur ve emekli gibi geniş kesimlerin karttan harcama yapmalarını zorlaştırmak istiyor. Bu amaçla kredi kartı taksitlerinin düşürülmesi ya da tümden kaldırılması ile kart limitlerine yeni sınırlamaların getirilmesi bekleniyor. KDV’de yüzde 20’lik genel oranda bir artışa gidilmeyecek. Ancak yüzde 1 ve yüzde 10 KDV oranı uygulanan temel ihtiyaç maddeleri ile halkın çok kullandığı mal ve hizmetlerden bazılarının KDV’sinin yüzde 10’a ya da yüzde 20’ye çıkarılması, KDV muafiyeti veya istisnası uygulananların KDV kapsamına alınması bekleniyor. ÖTV’nin kapsamının genişletilmesi ile bazı ürünlerde oran veya miktar artışına gidilmesi düşünülüyor.Gayrimenkule yeni vergi gelebilir

EMLAK Vergisi belediyelere ödendiği için iktidarın son seçim sonuçlarından sonra daha çok muhalefetin işine yarayacak Emlak Vergisi’nde bir artışa gitmesi beklenmiyor. Bunun yerine Değerli Konut Vergisi benzeri doğrudan bütçeye kaynak aktaracak yeni vergi yöntemlerinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Ev sahipleri ile kiracıları birbirine düşüren yüzde 25’lik kira sınırlamasını değiştirmek için ise yasal sürenin beklenebileceği belirtiliyor. Vergi konusunda özellikle kayıt dışılığın azaltılmasına yönelik önlemlerin reform adı altında TBMM’ye geleceği ifade edildi.

Kaynak: SÖZCÜ