Seçim bitti sırada vergi ve zamlar var

Ekonomik krizin ardından yerel seçimlerde sert bir darbe yiyen iktidar, bütçeye ek kaynak sağlamak için ekonomide bir dizi adım atmaya hazırlanıyor. Vatandaşı ise ‘acı reçete’ bekliyor. Gündemde kredi kartına sınırlama, Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarının arttırılması, Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) yeni ürünlerin eklenmesi, gayrimenkul ve kiralara yönelik düzenlemeler, yerel yönetimlerin elini kolunu bağlayacak ek kısıtlar, Sosyal Güvenlik Kurumu giderlerini kısmaya yönelik önlemler ile kripto paralara yönelik düzenlemeler başı çekiyor. Ayrıca çalışma hayatını doğrudan etkileyecek düzenlemeler için de hazırlık yapılıyor.
KREDİ KARTINA FREN
Yeni düzenleme ve kararların birkaç ay içerisinde hayata geçirilerek sonuçların daha erken alınması planlanıyor. İşte seçim sonrası ekonominin gündemindeki konular: İktidar, yüksek enflasyonla alım gücü düşen, ancak ihtiyaçlarını kredi kartıyla almaya devam eden işçi, memur ve emekli gibi geniş kesimlerin karttan harcama yapmalarını zorlaştırmak istiyor. Bu amaçla kredi kartı taksitlerinin düşürülmesi ya da tümden kaldırılması ile kart limitlerine yeni sınırlamaların getirilmesi bekleniyor. KDV’de yüzde 20’lik genel oranda bir artışa gidilmeyecek. Ancak yüzde 1 ve yüzde 10 KDV oranı uygulanan temel ihtiyaç maddeleri ile halkın çok kullandığı mal ve hizmetlerden bazılarının KDV’sinin yüzde 10’a ya da yüzde 20’ye çıkarılması, KDV muafiyeti veya istisnası uygulananların KDV kapsamına alınması bekleniyor. ÖTV’nin kapsamının genişletilmesi ile bazı ürünlerde oran veya miktar artışına gidilmesi düşünülüyor.Gayrimenkule yeni vergi gelebilir
EMLAK Vergisi belediyelere ödendiği için iktidarın son seçim sonuçlarından sonra daha çok muhalefetin işine yarayacak Emlak Vergisi’nde bir artışa gitmesi beklenmiyor. Bunun yerine Değerli Konut Vergisi benzeri doğrudan bütçeye kaynak aktaracak yeni vergi yöntemlerinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Ev sahipleri ile kiracıları birbirine düşüren yüzde 25’lik kira sınırlamasını değiştirmek için ise yasal sürenin beklenebileceği belirtiliyor. Vergi konusunda özellikle kayıt dışılığın azaltılmasına yönelik önlemlerin reform adı altında TBMM’ye geleceği ifade edildi.
Kaynak: SÖZCÜ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Eski Ak Partili - Hırsızlara Haramzadelere oy vermeyin ortak olmayın vebal almayın ateşlerde yanmayın
M. Karali - İnsanları böyle bir beklentiye be karamsarlığa sokmayın. Yıl başında yapılması gereken atv ötv artışları yapıldı.
Eski Tekaüt - Devleti yönetenler lüks ve israftan vazgeçmedikçe bu ülke ekonomisi düzelmez.siyasi israf bitmelidir saraylar uçak filoları lüks makam araçları devri bitirilmelidir.sizin itibarınız batsın
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.