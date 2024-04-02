O ilçede dere kirliliği sorunu çözülemedi!

Kartepe Dumlupınar Mahallesi'ne bulunan Kule Dere Kirliliği sorunu hala çözülemedi. Gazetemize ulaşan vatandaşlar derede kirliliğe sebep olan firma ve firmalar cezai işlem yapılmadığı için sürekli kimyasal kirliliğin devam ettiğini dile getirdiler. "Dere temiz olmadan deniz temiz olur mu?" diyen vatandaşlar bu duruma müdahale edilmesini istedi.
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# Kartepe
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Temizlik - bu sorunu başkana söyledik "benim haberim yok" diyor
Temizlik - temizlik imandan gelir. Burası camiye yakın her gidişimde pisliği görüyorum. Yetkililer bir şey yapmıyor. gelecek seçim yakın fiyasko olursun bu oyu da alamzsın
Gören Göz - dere temiz olmadan deniz temiz olur mu? denizi temizlemek için milyar harcanırken, kimyasal kirliliğin önüne geçilmiyor. bu ihmaldir. görev yapmayanlar için bu haber bir suç duyurusudur
Serdarlı - Teşekkürler Büşra hanım yerel gazete olarak bunları ve bunun gibi olay ları gün yüzüne çıkarmak lazım devletini kötülemek degil helede yandaşlık yapıp tabikide yanlışlarını eleştirecegiz...........
Mert - çözmek için niyet var mı?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.