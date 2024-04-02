02 Nis 2024 - 08:46- Gündem G:

O ilçede dere kirliliği sorunu çözülemedi!

Büşra BOZBAĞ
Büşra BOZBAĞ Tüm Haberleri
O ilçede dere kirliliği sorunu çözülemedi!
O ilçede dere kirliliği sorunu çözülemedi!
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Kartepe Dumlupınar Mahallesi'ne bulunan Kule Dere Kirliliği sorunu hala çözülemedi. Gazetemize ulaşan vatandaşlar derede kirliliğe sebep olan firma ve firmalar cezai işlem yapılmadığı için sürekli kimyasal kirliliğin devam ettiğini dile getirdiler. "Dere temiz olmadan deniz temiz olur mu?" diyen vatandaşlar bu duruma müdahale edilmesini istedi.
# Kartepe

02 Nis 2024 - 08:46 - Gündem

Mahreç  Büşra Bozbağ

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
05

Temizlik - bu sorunu başkana söyledik "benim haberim yok" diyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Nisan 11:29
04

Temizlik - temizlik imandan gelir. Burası camiye yakın her gidişimde pisliği görüyorum. Yetkililer bir şey yapmıyor. gelecek seçim yakın fiyasko olursun bu oyu da alamzsın

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Nisan 11:21
03

Gören Göz - dere temiz olmadan deniz temiz olur mu? denizi temizlemek için milyar harcanırken, kimyasal kirliliğin önüne geçilmiyor. bu ihmaldir. görev yapmayanlar için bu haber bir suç duyurusudur

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 02 Nisan 09:54
02

Serdarlı - Teşekkürler Büşra hanım yerel gazete olarak bunları ve bunun gibi olay ları gün yüzüne çıkarmak lazım devletini kötülemek degil helede yandaşlık yapıp tabikide yanlışlarını eleştirecegiz...........

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 02 Nisan 09:52
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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