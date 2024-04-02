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BBP'li belediye başkan adayı hayatını kaybetti

Büyük Birlik Partisi(BBP) İskenderun Belediye Başkan Adayı Muzaffer Sezgin, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

BBP'li belediye başkan adayı hayatını kaybetti mask

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde BBP'den İskenderun Belediye Başkan Adayı olan Muzaffer Sezgin, dün akşam saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Sezgin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: cumhuriyet
# 2024

02 Nis 2024 - 09:11 - Siyaset

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