NİSAN AYI MEYVELERİ

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

Sağlıklı beslenenler sebze ve meyveleri mevsiminde yemeye özen gösteriyor çünkü mevsim dışında yetişen sebzeler seralarda bol miktarda yapay gübre ve tarım ilacıyla yetiştiriliyor. Örneğin, şu sıralar bol miktarda çilek görebilirsiniz ve çilek mevsimi geldiğini düşünebilirsiniz. Üstelik pazarda satana sorsanız bunlar tarla çileği diyebilir. Ancak şu anda gördüğümüz çilekler serada değil de tarlada bile yetişmiş olsa naylon altında yetişen çileklerdir.



Bu yıl havalar sıcak gittiği için doğal olan çilekler de 15 güne kadar olmaya başlayabilir. Serada yetişen sebze ve meyveleri yemediğimiz gibi “naylon altı” üretilmiş ürünleri de yemiyoruz. Bunun nedenlerini açıklayan “Naylon Altı Ürünleri Neden Yemiyoruz” başlıklı yazımızı okumadıysanız okumanızı öneririz.



Tabii ki yöresel farklılıkları da düşünmelisiniz.



Bizim her gün yediğimiz meyveleri @a.okancaglar hesabında görebilirsiniz. (Ramazan ayı hariç)



Nisan ayı meyvenin en az olduğu geçiş aylarından. Bir taraftan kış aylarının son meyvelerini bulurken bahar aylarının da meyveleri çıkmaya başlıyor.



Nisan ayı meyveleri:

1- Portakal (son günleri)

2- Greyfurt (son günleri)

3- Çağla

4- Limon

5- Karadut (Datça’da çıkmaya başladı, ay sonuna doğru tatlanır)

6- Çilek (15’inden sonra)

7- Yeşil erik (can eriği) ay sonunda

8- Malta eriği ( yeni dünya) ay sonunda



İllüstrasyon: Bilge Keysan @bilgekeysan