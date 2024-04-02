Başkan Söğüt, “Körfezlilerin desteğine layık olacağız”

31 Mart Yerel Seçimleri’nden zaferle ayrılan Körfez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Şener Söğüt, teşekkür açıklamasında bulundu. Seçim sürecini geride bıraktıklarını belirten Başkan Söğüt, “Milletin iradesi sandığa yansıdı. İlçemize şehrimize, memleketimize hayırlı uğurlu olsun.
“LAYIK OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ”
Körfez’de de hemşehrilerimizin teveccühü ile önümüzdeki dönemde de çalışmalarımızı sürdürmemiz için verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde de sizlerin desteğine layık olmaya çalışacağız.
“HERKESİN BAŞKANI”
1395 oy farkla seçimi kazanmış olduk. İlçemize hayırlı olsun. Milletin iradesi sandığa bu şekilde yansımıştır. Bizlere düşen bu seçim sonuçlarını değerlendirerek aşkla, şevkle çalışmaya devam etmek. Netice de biz herkesin belediye başkanı, herkesin belediyesi olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Kadir41 - Oylar tekrar sayılacak henüz başkan değilsin
Körfez - Bu durum içime sindimi acaba. Gitti Körfez in 5 yılı
Korfezli - Kimine gümüshanelıyim diyo kimine muşlu al gülüm ver gülüm eski kaliteli korfez halkı olsa, senin esamen okunmaz, söğüt insaat.
Kemal - bide kutlama yaparlar
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.