02 Nis 2024 - 09:50- Siyaset G:

Başkan Söğüt, “Körfezlilerin desteğine layık olacağız”

31 Mart Yerel Seçimleri’nden zaferle ayrılan Körfez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Şener Söğüt, “Herkesin başkanı olmaya devam edeceğiz” dedi

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Başkan Söğüt, “Körfezlilerin desteğine layık olacağız” mask

31 Mart Yerel Seçimleri’nden zaferle ayrılan Körfez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Şener Söğüt, teşekkür açıklamasında bulundu. Seçim sürecini geride bıraktıklarını belirten Başkan Söğüt, “Milletin iradesi sandığa yansıdı. İlçemize şehrimize, memleketimize hayırlı uğurlu olsun.

LAYIK OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

Körfez’de de hemşehrilerimizin teveccühü ile önümüzdeki dönemde de çalışmalarımızı sürdürmemiz için verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde de sizlerin desteğine layık olmaya çalışacağız.

HERKESİN BAŞKANI”

1395 oy farkla seçimi kazanmış olduk. İlçemize hayırlı olsun. Milletin iradesi sandığa bu şekilde yansımıştır. Bizlere düşen bu seçim sonuçlarını değerlendirerek aşkla, şevkle çalışmaya devam etmek. Netice de biz herkesin belediye başkanı, herkesin belediyesi olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.
# şener söğüt, seçim, cumhur ittifakı

02 Nis 2024 - 09:50 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.658.892 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
03

Körfez - Bu durum içime sindimi acaba. Gitti Körfez in 5 yılı

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 02 Nisan 11:40
02

Korfezli - Kimine gümüshanelıyim diyo kimine muşlu al gülüm ver gülüm eski kaliteli korfez halkı olsa, senin esamen okunmaz, söğüt insaat.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 02 Nisan 11:27
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL