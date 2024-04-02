Elimsan ihaleye çıkıyor



Bir yılı aşkın zamandır konkordato sürecinde olan Elimsan fabrikası iflas etmiş, 31 Ağustos 2023 tarihinde 200’ün üzerinde mavi ve beyaz yakalı işçilerin de işine son verilmişti. Öte yandan, geçtiğimiz 1 yıldan bu yana hiç üretim yapmayan fabrikanın konkordato sürecinde olması nedeniyle sigortası yatırılan işçiler, maaş alamadıkları gibi sigortaları nedeniyle başka bir işe de giremeyerek mağdur olmuş ve işten çıkarılan yaklaşık 200 işçi de hiçbir hakkını alamamıştı.

İHALE 29 NİSAN’DA

Tamamen kapanan Elimsan Fabrika kompleksinin ardından, fabrikanın içindeki makineler de icradan satışa çıkarıldı. Kocaeli İcra Dairesinden verilen ilana göre, fabrika içinde bulunan 38 adet makine, icradan satışa çıkarılacak. Söz konusu makinelerin satışı için toplamda 29 milyon 960 bin lira yaklaşık bedel belirlendi. Makinelerin satış ihalesi, 29 Nisan saat 14.14’te gerçekleştirilecek.