Kocaeli'de skandal olay! İhbarda bulunduğu kişi polis çıkınca darp edildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan D.I.(32), eşinin telefonuna yapılan ve tacizkar bulduğu çağrıları şikayet etmek için 26 Mart tarihinde Darıca Merkez Karakolu'na gitti. İhbarda bulunduğu telefon numarasının bir polis memuruna ait çıkması üzerine D.I.'nın şikayeti işleme alınmadı. Söz konusu durum üzerine polis memurlarıyla tartışma yaşayan D.I., karakol içerisinde birkaç polis memuru tarafından saldırıya uğradı.

TEHDİTLE DARP GÖRÜNTÜLERİNİ SİLDİRDİLER

Darp edildikten sonra karakol bahçesine çıkan ve telefonunun kamerasını açan D.I., kendisine saldıran polis memurlarını çekmek istedi. Bu olay üzerine yeniden darp edilen D.I.'nın vücudunda büyük hasar meydana geldi. Polisler, D.I.'ya şiddet uyguladıktan sonra darp görüntülerini silmesi için tehditte bulundu. Karakolun yemekhanesine götürülen D.I., tehditlerin ardından görüntüleri silmek zorunda kaldı.

Kısa bir süre sonra D.I.'nın eşi olay yerine geldi ve kocasının darp edildiğine şahit oldu. Bu gelişmenin ardından D.I. ve eşi, polis memurlarına seslenerek "Sizi şikayet edeceğiz" ifadelerini kullandı. Polisler, kendilerinden şikayetçi olunacağını öğrenmelerinin ardından durum hakkında harekete geçti ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme ve Kamu Görevlisine Hakaret suçlarından D.I. hakkında şikayetçi oldu.

POLİSLERİN GÖTÜRDÜĞÜ HASTANEDE EKSİK DARP RAPORU VERİLDİ

D.I., hakkındaki prosedürün uygulanması için Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İddiaya göre kendisinden önce odaya polis memurları girdi ve doktorla görüştü. Sonrasında ise D.I. hakkında yazılan darp raporunda yalnızca "kelepçe takılması nedeniyle bileklerinde iz çıktığına" dair ibarelere yer verildi.

Yaklaşık 16 saat gözaltında tutulan D.I., savcılığa çıkartıldı. Serbest bırakılan D.I. doğruca Tuzla Devlet Hastanesi'ne gitti ve yeni bir darp raporu talep etti. Verilen ikinci darp raporunda D.I.'nın şiddete maruz kaldığına dair çok sayıda ifade yer aldı.

SAVCI: "ŞİKAYETÇİ OLURSAN GÖRÜNTÜLER SİLİNMİŞ DERLER"

Yaşananların ardından kullandığı telefonun üretici firmasını arayan D.I., silinen görüntüleri geri almaya çalıştı. Firma tarafından yapılan geri dönüş ile darp görüntülerini yeniden elde eden D.I., bu görüntülerle Başsavcılığa şikayette bulunmak için gitti.

D.I., darp edildiğini belirterek, karakoldaki güvenlik kameralarının incelenmesini istedi. D.I.'nın iddiasına göre, bu talebe savcı tarafından "Görüntüleri istesek bile silinmiş derler" şeklinde yanıt verildi.

Kaynak: HALK TV