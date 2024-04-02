Acun Ilıcalı affını istedi



Galatasaray’ın bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı bazı karşılaşmalar yoğun ilgi nedeniyle yayının çökmesine neden oldu.

Avrupa liglerinin Türkiye’deki yayın haklarının sahibi Acun Ilıcalı yaşanan teknik sorunlara dair açıklamalarda bulundu.

343 Youtube kanalında Galatasaraylı taraftarlardan af dileyen Acun Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

"Teknik bir konu olduğu için sorumluluğu alıyorum ama bazen çaresiz kalırsınız. Sadece Galatasaray maçında yayın gitmedi. Bazen diğer maçlarda da sorunlar vardı.Netflix'ten herhangi bir teknolojik şirkete kadar hepsinin mutlaka kitlendiğini gördüm. Bizim başımıza da geldi, özür dileriz"