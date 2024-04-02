- Yaşam

Acun Ilıcalı affını istedi

Acun Ilıcalı taraftarlardan özür diledi.

Acun Ilıcalı affını istedi mask


Galatasaray’ın bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı bazı karşılaşmalar yoğun ilgi nedeniyle yayının çökmesine neden oldu.

Avrupa liglerinin Türkiye’deki yayın haklarının sahibi Acun Ilıcalı yaşanan teknik sorunlara dair açıklamalarda bulundu.

343 Youtube kanalında Galatasaraylı taraftarlardan af dileyen Acun Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

"Teknik bir konu olduğu için sorumluluğu alıyorum ama bazen çaresiz kalırsınız. Sadece Galatasaray maçında yayın gitmedi. Bazen diğer maçlarda da sorunlar vardı.Netflix'ten herhangi bir teknolojik şirkete kadar hepsinin mutlaka kitlendiğini gördüm. Bizim başımıza da geldi, özür dileriz"
# oldu, türkiye

02 Nis 2024 - 10:14 - Yaşam

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