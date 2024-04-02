'Cehennemin kapılarını kapatacağız' demişti... Sinan Oğan malikanesinin kapılarını açtı: 'Burası 1 milyon dolardan daha fazla eder'

Geçen genel seçimlerde Zafer Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra 2. turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan'ın mal varlığı sık sık gündeme geliyor.
Gazeteci Deniz Zeyrek, Oğan'ın 2 Milyon TL’lik Alman arabasına bindiğini iddia etmişti. Veryansın TV’de Ankara’nın Gölbaşı’nda 7 dönümlük arsa ve 800 m2’den oluşan bir malikaneyi 30 milyon TL’ye satın aldığı iddia edilmişti.
Tüm bunlarla birlikte Sinan Oğan'ın konuk olduğu bir programda malikanesinin 1 milyon dolardan fazla ettiğini, futbol ve voleybol sahasının olduğunu söylemesi gündem oldu.
"BURASI BİR MİLYON DOLARDAN FAZLA EDER"
"Plana sadık kalan Sinan Oğan" tartışmalı mâlikanesinin kapılarını Azerbaycan'da yayın yapan İctimai TV'deki 'Persona' programına açtı.
Oğan'ın mâlikanesinin bahçesinden ilk görüntüler yayınlandı. Oğan, "Burası 1 milyon dolardan fazla eder. İçinde futbol ve voleybol sahası var, açık hava sineması var" dedi.
Azeri medya mensubunun, “Ben 1 milyon dolarlık bir bahçeye mi gelirdim, eve mi gelirdim?” sorusu üzerine ise Oğan, “Burası 1 milyon dolardan daha fazla eder. Aşağı da bizim, birazdan oraya da bakarız. Futbol sahamız var. Kızım voleybola gidiyor. Ufak bir voleybol sahamız var. Yani burası büyük bir yer. Geniş bir yer. O yüzden yani buraya bir milyon dolar verseler vermem” dedi.
‘CEHENNEMİN KAPILARINI KAPATACAĞIZ’ DEMİŞTİ
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs’taki ilk turunda ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5,17 oy almıştı. Ankara’da basın toplantısı düzenleyen Oğan, Cumhur İttifakı’nın adayı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklamıştı.
“Cehennemin kapılarını kapatacağız” diyerek Cumhurbaşkanı adayı olan ancak ikinci turda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyen Sinan Oğan’ın aldığı belirtilen 30 milyonluk malikaneyi bölge rayiç bedeli üzerinden gösterdiği iddia edilmişti.
Oğan’ın böylece yaklaşık 1 milyonluk tapu harcı vergisinden kaçtığı da öne sürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Cemal - Ne iş yaptında bu kadar para kazandın ? Turgut altınok ile Melih gökçek ile bir akrabalığın var mı ? Daha da açayım Mehmet ağar, Haluk ulusoy bunlarla tanışmışlığın var mı ? Uçakların kara kutusu olur . Yaşayan biri var . Bülent arınç dürüst insandır o konuşsun da anlı şanlı 70 ile 2000 li yıllar arasını iyice bir öğrenelim. Faili meçhullar ahirete kalmasın . Uğur mumcu yu kim öldür dü ?? Sırlar çıksın artık 50 yıl geçti . Dile kolay yarım asır
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.