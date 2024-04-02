Sırrıpaşa muhtarı yine kazandı

Derince Sırrıpaşa Mahalle Muhtarı Hülya Yıldırım, seçimi yine kazandı. Konuya ilişkin açıklamada şu ifadeler yer aldı:"İnandık, kazandıkYılların tecrübesine... mahalleyi emanet eden , güvenen, desteklerini esirgemeyen mahalle sakinlerime Azalarım ve kendi adıma sonsuz teşekkür ederim Benim her zaman yanımda olan aileme,akrabalarıma,dostlarıma da çok teşekkür ederim..Güveninizi boşa çıkartmayacağıma,elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağıma söz veriyorum. İyiki varsınız.."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.