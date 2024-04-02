02 Nis 2024 - 10:46- Siyaset G:

Sırrıpaşa muhtarı yine kazandı

Mesut Akbulut
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Sırrıpaşa muhtarı yine kazandı mask
Sırrıpaşa muhtarı yine kazandı
Sırrıpaşa muhtarı yine kazandı
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Derince Sırrıpaşa Mahalle Muhtarı Hülya Yıldırım, seçimi yine kazandı. Konuya ilişkin açıklamada şu ifadeler yer aldı:"İnandık, kazandıkYılların tecrübesine... mahalleyi emanet eden , güvenen, desteklerini esirgemeyen mahalle sakinlerime Azalarım ve kendi adıma sonsuz teşekkür ederim Benim her zaman yanımda olan aileme,akrabalarıma,dostlarıma da çok teşekkür ederim..Güveninizi boşa çıkartmayacağıma,elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağıma söz veriyorum. İyiki varsınız.."

02 Nis 2024 - 10:46 - Siyaset

Mahreç  Mesut Akbulut

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