Sırrıpaşa muhtarı yine kazandı

Derince Sırrıpaşa Mahalle Muhtarı Hülya Yıldırım, seçimi yine kazandı. Konuya ilişkin açıklamada şu ifadeler yer aldı:"İnandık, kazandıkYılların tecrübesine... mahalleyi emanet eden , güvenen, desteklerini esirgemeyen mahalle sakinlerime Azalarım ve kendi adıma sonsuz teşekkür ederim Benim her zaman yanımda olan aileme,akrabalarıma,dostlarıma da çok teşekkür ederim..Güveninizi boşa çıkartmayacağıma,elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağıma söz veriyorum. İyiki varsınız.."