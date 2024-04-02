Recep Durul:"Stratejik ve tarihi bir yolculuk halindeyiz"

Kocaelispor Yönetim Kurulu Başkanı Recep Durul basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Ruhuyla Süper Lige Yürüyen Değerli Kocaelisporlular,Kocaelispor camiası olarak yine zorlu bir maç eşiğindeyiz. Takımımızın 1. ligde son haftalarda, beklenen performansı gösterememesi, tüm kıymetli taraftarlarımız gibi bizleri de derin bir şekilde üzmüştür. Futbolun doğası gereği zaferler ve başarılar olduğu gibi bazı dönemlerde kayıplar ve başarısızlıklar da yaşanabiliyor. Takımımız kredisinin bir kısmını kullanmış olsa dahi, hâlâ şampiyonluk şansının devam ettiği açıktır ve bu süreç itibariyle takımımızın buradan daha da güçlenerek çıkacağına inancım tamdır. Yarın oynayacağımız Göztepe maçı, bizim için bir dönüm noktası olacaktır. Kocaelispor camiasıyla, taraftarıyla, mazisindeki başarılarıyla, Türkiye liglerinin en saygın ve önde gelen camialarından biridir.



Bu süreçte futbolun derin ve zorlu sularında bir kez daha stratejik ve tarihi bir yolculuk halindeyiz. Takımımız tarihinden ve mazisinden aldığı güçle, bir buzkıran gemisi gibi yoluna ve hedefine devam edecektir. Camia olarak bu tarihi refleksi gösterebilecek güçte ve inançtayız.

Değerli Kocaelisporlular;



Zaman Büyük Kocaelispor camiası olarak birlik ve beraberlik içinde kenetlenme zamanıdır. Şehrimizin yönetenlerini, değerlerini, dinamiklerini, aktörlerini, paydaşlarını; iş, spor, siyaset ve sivil toplum kurumlarının değerli katılımcılarını, yeşil siyahlı renklere ve kulübümüzün sembolü armamıza gönül vermiş taraftarlarımıza sesleniyorum;



Stada gelelim, 12. Adam olarak oyuna dahil olalım, “Arma aşkına" sevdamıza sahip çıkalım ve Kocaelispor'un yeniden yükselişine hep birlikte itici bir güç oluşturarak şahitlik edelim. Bugün, sizin gününüz, Kocaelispor'un günüdür. Gelin bu başarıyı birlikte kutlayalım ve takımımızı yüceltelim. Dalgalı dönemlerde taraftarların ayağa kaldırdığı takım hikayelerini hepimiz iyi biliriz. Biz bunu sağladığımız sürece, kocaman bir yürek oluruz ve Kocaelispor'un önünde hiçbir güç duramaz.



Kocaelispor taraftarının genlerinde başarı içgüdüsü vardır. Ya zirvede olurlar ya da kendilerini yaşamış saymazlar. Bu maç, sadece bir oyundan ibaret olmayacak aynı zamanda yeniden kenetlenerek birlik ve beraberliğimizi de pekiştirecek tarihi bir mücadele olacak.



Haydi 1966 ruhu, haydi yeşil siyahlılar Süper Lig yolculuğunda tarihi bir adım atarak armamızı ve sevdamızı ait olduğu yörüngesine birlikte taşıyalım ve yapı taşlarımızı oluşturan tüm bileşenlerimizle birlikte geleceğimizi daha da güçlenerek inşa edelim."