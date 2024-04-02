Seçimi kaybedince iftar çadırının kapısına kilit vurdu

31 Mart günü yapılan Mahalli idareler seçiminde, resmi olmayan sonuçlara göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı (İBB) seçimlerini Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, farkla kazandı. İstanbul’da CHP, eklinde bulunan ilçe belediyesi sayısını 14’ten 26’ya çıkardı.

2008 yılından beri AKP tarafından yönetilen Sancaktepe, yerel seçimin ardından CHP’ye geçen ilçelerden biri oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre, CHP’nin Sancaktepe Belediye Başkan adayı Alper Yeğin yüzde 50,59, AKP’nin adayı Şeyma Döğücü ise yüzde 41,46 oy aldı ve Yeğin, Sancaktepe’nin yeni belediye başkanı oldu.

SEÇİMDEN SONRAKİ GÜN ÇADIR AÇILMADI

AKP’li Belediye Başkanı, 24 bini aşkın oy farkıyla seçimi kaybederken, Sancaktepe Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırı 1 Nisan Pazartesi günü açılmadı. Vatandaşlar, belediye binasının yanında bulunan ve Ramazan ayının gelişiyle birlikte hizmet veren çadırın kapısındaki bariyerleri görünce şoke oldu.

Şeyma Döğücü’nün fotoğraflarının bulunduğu iftar çadırının açılmamasına vatandaşlar tepki gösterdi.

SEÇİM BİTTİ ÇADIR GİTTİ

Yerel seçimin sona ermesinin ertesi günü, iftar çadırının kapatılmasına tepki gösteren bir vatandaş, “Şeyma Hanım galiba sadece seçim için çadırı açtı. Oylar bitti çadır gitti. Dükkanı kapatıp gitmiş. Her gelen hayal kırıklığına uğrayıp gidiyor, sadece seçime kadarmış” ifadelerini kullandı. Ramazan ayının başından beri iftar çadırının her gün açık olduğunu ifade eden vatandaş, bugün çadıra gelen herkesin isyan edip gittiğini belirtti.