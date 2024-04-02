"Seni mermi manyağı yaparım" demişti: Ehliyetine el konuldu, aracı bağlandı

Kocaeli'de özel halk otobüsüne 1 aylık bebek ve bebek arabasıyla binen 4 kadına sürücü, arabayı katlamaları uyarısında bulundu. İddiaya göre, kadınların bebek arabasının katlanmadığını söylemesi üzerine sürücü A.K. kadınları boş olan araçtan indirdi. Bu sırada şoför ve kadınlar arasında tartışma çıktı. Kadınların hakarete maruz kaldığını gören vatandaşlar ise bu anları kayda aldı. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücü A.K.'nın kadınların arkasından, "Yürü" diye bağırdığı, ardından ise poz vererek, "Çek çek, güzelim değil mi?" diyerek vatandaşlarla alay ettiği duyuluyor.
"Bayıltana kadar döveceğim"
Olayı öğrenen bebeğin babası ise otobüsün önünü keserek sürücüyü tehdit etti. Bu anlar da kameraya yansıdı. Görüntüde şahsın, "Ramazan bitsin seninle özellikle ilgileneceğim. Sana bu hattı dar edeceğim. Bayıltana kadar döveceğim. Yaşından başından da utanmıyorsun" diyerek otobüs şoförünü tehdit ettiği, şoförün ise "Hadi dene. Seni mermi manyağı yaparım" diyerek karşılık verdiği duyuluyor.
Daha öncede benzer olaylarla karıştığı ve yolcuların tepkisine sebep olduğu iddia edilen özel halk otobüsü şoförü A.K.'nın ehliyetine el konulduğu ve aracının bağlandığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Körfezli. - bu adam ruh hastası. bir daha toplu tasıma da insan tasımasına izin verilmemesi adına ehliyeti tamamen iptal edilmeli. birine bir zarar geldikten sonra bir anlamı yok. görünen köy klavuz istemez.
Mehmet - Çok iyi olmuş. Bu gibi potansiyel katillerin değil kamu hizmetlerinde çalışması, toplum içinde bulunması bile tehlikelidir.
Erol Demirbek - çok iyi olmuş
Temizlik - bu olayda sürücünün davranışı kesinlikle yanlış ve onaylanamaz. Amma bir sorun var ise o sorunu oluşturan sebeplere bakmak lazım. Bu sürücü günde kaç saat çalışıyor? pahalılık hayatını nasıl etkiledi? duraklara park eden araçlar için devlet önlem aldı mı? duraklar yanaşma ve hızlanma şeritleri
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.