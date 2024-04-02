Kağıt sanayisine adanmış hayatın hikayesi sayfalara yazıldı

Cumhuriyet'in ilk sanayi kuruluşlarından olan Kocaeli SEKA Kağıt Fabrikasının projesinin hazırlayan ve kurulmasına öncülük eden mühendis Mehmet Ali Kağıtçı'nın hayatı, Dr. Mehmet Sarıoğlu tarafından kitaplaştırıldı. "Bir Cumhuriyet Aydını Mehmet Ali Kâğıtçı" adı verilen kitabın tanıtımı ise İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.
Leyla Atakan Şehir Kütüphanesinde düzenlenen tanıtım programında Sarıoğlu, kitapseverler ile bir araya gelerek, kitabın yazım serüvenine dair açıklamalarda bulunarak, Mehmet Ali Kağıtçı'ya ait bilgiler paylaştı. Etkinlik, Dr. Mehmet Sarıoğlu'nun imza töreniyle devam etti.
Cumhuriyet'in ilk sanayi kuruluşlarından olan Kocaeli SEKA Kağıt Fabrikasının projesinin hazırlayan ve kurulmasına öncülük eden mühendis Mehmet Ali Kağıtçı'nın hayatı, Dr. Mehmet Sarıoğlu tarafından kitaplaştırıldı. "Bir Cumhuriyet Aydını Mehmet Ali Kâğıtçı" adı verilen kitabın tanıtımı ise İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.