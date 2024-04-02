TUNCAY ARICAN: DURUL SÜRECİ ÇOK İYİ YÖNETTİ

Kocaelispor Basın Sözcüsü Tuncay Arıcan, “Sezon sonuna kadar Recep Durul başkanımız bu göreve devam edecek. Engin Başkan’a teşekkür ederim. Recep Başkanımıza teşekkür ederim. Bu ortamda başkan olmak değildi. Kendisi göreve geldiğinden beri süreci gayet güzel yönetmekte. Takımımızın bazı sorunlarını çözdük. Yarın oynanacak olan maçın öncesinde büyük bir toparlanma yaşadık. Bunu sahaya yansıtmaktan başka düşüncemiz yok. Teknik heyetimize ve takımımıza güveniyoruz. Bilindiği gibi gündemimiz Kocaelispor. Milli arayı fırsat olarak değerlendirdik. Geçtiğimiz haftalarda yaşadığımız düşüşü toparlamak adına fırsat olarak değerlendirdik. Göztepe maçı bizim dönüm noktası maçımız. Olmazsa olmaz maçımız. Bu büyük camia gerekli refleksi her zaman göstermiş bu virajları dönmüştür. Bizler yönetimdeki arkadaşlarla bu süreci olabildiğince iyi değerlendirmeye geldi. Sahaya bu moralimizi ve toparlamamızı yansıtıp 12.adamın da taraftarımızın da büyük desteğiyle bu maçı kazanacağız. Kentimize bu tarihi maç öncesinde çağrı yapmak için bir araya geldik. Basın mensuplarının da takımımızın daha güçlü olması yönünde eleştirilerini her zaman önemsedik” dedi.