Türkiye Kent Konseyleri Birliği'nden yerel seçim açıklaması yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen yerel seçim sonuçlarının ülkemize hayırlar getirmesini diliyoruz. Seçilen belediye başkanları başta olmak üzere yerel meclis üyelerini ve muhtarlarımızı tebrik ediyoruz. Bilindiği üzere seçimlerin kesinleşmesine müteakip, Belediye mevzuatı uyarınca kent konseylerinin yenilenmesi ve tekrar kurulması söz konusu olacaktır. Birçok belediye başkanının seçim taahhüdünde, partilerin beyannamelerinde yer verdikleri kent konseylerinin kurulması, işler kılınması ve belediye sistemi içindeki yerine oturtulması ülkemizin demokrasisine, yerel kalkınmaya ve şehirlerin tanıtımına büyük katkılar sunacaktır.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği olarak, Kalkınma Planında da yer verilen kent konseylerinin olmadığı belediyelerde teşekkül etmesi, var olan yerlerde ise seçim sonrası yeniden kurulması başta olmak üzere gelişmeler, iyi örnekler üzerinden etkileşim sağlamaları ve nihayet şehirlere katkılar sunması içi çaba göstereceğimizi belirtmek isteriz. Birlik olarak temel amacımız konseylerin yaygınlaşmasıdır. Ancak bununla beraber yerel yöneticilerin ve başta belediye başkanlarının “şehrin ortak aklına dayanarak yönetmesi” ve “istişare ve katılımı kültürünün tesisini sağlaması” adına konseylerin yolculuklarına refakat etme gayemizin olduğunun da bilinmesini isteriz.

Büyük bir demokratik olgunlukla geçen ve sonuçlarından herkesin ders çıkaracağı bir yerel seçim sürecini daha geride bıraktık. Önümüzdeki seçimsiz dönemde iktidarı ve muhalefeti ile tüm siyasetin, ilgi ve uzmanlık alanları fark etmeksizin tüm sivil toplum yapılarının ve ideolojik ayrıma düşmeden tüm yurttaşların ortak ödevi ülkemizi daha güçlü kılmak ve kazanımlarını tahkim etmek olacağından eminiz.

Biz de Türkiye Kent Konseyleri Birliği olarak katılım, yerel demokrasi ve yönetişim ilkelerinin yerleşmesi ve gelişmesi için atılan her olumlu adımın yanında olacağız, destek vereceğiz. Daha güçlü konseyler, daha güçlü yerel yönetimler ve daha güçlü bir Türkiye için, hep birlikte, hep beraberiz…"