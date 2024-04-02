02 Nis 2024 - 11:45- Siyaset G:

Kocaeli, Sakarya ve Düzce sosyal medyanın dilinden düşmüyor!

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Kocaeli, Sakarya ve Düzce sosyal medyanın dilinden düşmüyor! mask
Kocaeli, Sakarya ve Düzce sosyal medyanın dilinden düşmüyor!
Kocaeli, Sakarya ve Düzce sosyal medyanın dilinden düşmüyor!
+8
Haber albümü için resme tıklayın

31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından Türkiye Haritası’na bakıldığında Marmara Bölgesi tarafında yalnızca Kocaeli, Sakarya ve Düzce’nin AKP’li belediyede olması sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları tarafından esprili şekilde ele alınan bu durum olumlu veya olumsuz şekilde farklı görüşler tarafından değerlendirildi. İşte o harita ve paylaşımlar:

Kocaeli, Sakarya ve Düzce sosyal medyanın dilinden düşmüyor!
Kocaeli, Sakarya ve Düzce sosyal medyanın dilinden düşmüyor!
Kocaeli, Sakarya ve Düzce sosyal medyanın dilinden düşmüyor!
Kocaeli, Sakarya ve Düzce sosyal medyanın dilinden düşmüyor!
Kocaeli, Sakarya ve Düzce sosyal medyanın dilinden düşmüyor!
Kocaeli, Sakarya ve Düzce sosyal medyanın dilinden düşmüyor!Kocaeli, Sakarya ve Düzce sosyal medyanın dilinden düşmüyor!Kocaeli, Sakarya ve Düzce sosyal medyanın dilinden düşmüyor!Kocaeli, Sakarya ve Düzce sosyal medyanın dilinden düşmüyor!Kocaeli, Sakarya ve Düzce sosyal medyanın dilinden düşmüyor!Kocaeli, Sakarya ve Düzce sosyal medyanın dilinden düşmüyor!
# Kocaeli, Sakarya, Düzce, türkiye, oldu, AKP, medya

02 Nis 2024 - 11:45 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.658.892 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL