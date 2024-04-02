Kocaeli, Sakarya ve Düzce sosyal medyanın dilinden düşmüyor!

31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından Türkiye Haritası’na bakıldığında Marmara Bölgesi tarafında yalnızca Kocaeli, Sakarya ve Düzce’nin AKP’li belediyede olması sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları tarafından esprili şekilde ele alınan bu durum olumlu veya olumsuz şekilde farklı görüşler tarafından değerlendirildi. İşte o harita ve paylaşımlar: