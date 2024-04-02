Kocaeli’de vatandaşların yemek için sıklıkla tercih ettiği ve uygun fiyatıyla öne çıkan Köfteci Yusuf’ta 1 Nisan itibariyle fiyatlara zam geldi. Daha önce 140 TL olan bir porsiyon köfte fiyatı yapılan zam sonrası 170 TL’ye çıkarken, sucuğun porsiyon fiyatı da 140 TL’den 170 TL’ye çıktı. Ayrıca Köfteci Yusuf’ta hazır köfte fiyatlarına da 80 TL zam yapıldı. 320 lira olan 1 kg hazır köfte fiyatı 400 TL’ye çıktı. 1 kilogram dana kıyma fiyatı yine yüzde 25 artışla 350 liradan 440 liraya yükseldi.
- Ekonomi
Köfteci Yusuf’a zam geldi!
Vatandaşların daha uygun fiyata köfte ve kırmızı et ürünleri yemek için tercih ettiği Köfteci Yusuf’a zam geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eski Tekaüt - Zam yapsada en ucuz ve güzel köfte sadece köfteci yusufta yenir.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.