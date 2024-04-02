MART AYI BÖYLE GEÇTİ

31 Mart seçimlerinde CHP üç belediye kazandı

Acısıyla, tatlısıyla 31 Mart’taki seçimleri geride bıraktık. Mart 2019’daki seçimlerde sadece İzmit’i kazanan CHP, bu kez Derince ve Karamürsel’i de kazandı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı yine AKP’nin oldu. Kocaeli’nin seçmen sayısı 1 milyon 533 bin 573 kişi idi. Açıklanan oranlara göre Kocaeli’de 361 bin kişi sandığa gitmedi. İlimizde seçime katılım oranın yüzde 76 olduğu belirtildi. Bu gerçekten de çok düşük bir oran.

1 Yılda gıdaya yüksek zam geldi

Mutfaktaki enflasyon kontrolden çıkarken, dar gelirli bir aile için iftar sofrası daha da lüks hale geldi. Bir yılda kuru fasulyenin kilosu 44 liradan 72 liraya, nohudun kilosu 45 liradan 67 liraya, pirincin kilosu 37 liradan 65 liraya çıktı.

Sağlık’tan su uyarısı

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, “Küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı kalıcı yatırımlarla sürdürülebilir bir su yönetimi sağlıyoruz” dedi.

Alkışlar Aracı ailesine

Koruma Şirketler Grubu tarafından Derince Çınarlı Mahallesi’ne yapılacak Şükrü Kemal Aracı İlkokulu için protokol imzalandı.

Cuma Karavar’dan Tüysüzlere isyan

10 yıldır devam eden Tüysüzler Davasında yine karar çıkmadı. Mağdurlar adına mahkemede söz alan iş insanı Cuma Karavar, “Tüysüz kardeşler ya mağduriyetimizi gidersin, ya da yine tutuklanıp cezaevine gönderilsin. Artık adalet tecelli etsin” dedi. Duruşma 23 Mayıs’a ertelendi.

Ford Otosan’dan eğitime tam destek

Eğitime büyük destek veren Ford Otosan, Değirmendere Yuzbaşılar Mahallesi’nde yapacağı Semahat Arsel İlkokulu ile birlikte ilimizde üçüncü okula imza atacak.

“Kocaeli’ye 21 yılda 305 milyar TL harcadık”

Kocaeli Kongre Merkezi alanında miting yapan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 yıl içinde Kocaeli’ye toplam 305 milyar lira yatırım yaptıklarını söyleyerek, “Kocaeli, Türkiye’nin iftihar tablosudur. Kocaeli, sadece dilimizde değil, gönlümüzün de başköşesinde” dedi

Kocaelispor’da yeni başkan Durul oldu

Engin Koyun’un başkanlığı bırakması sonrasında yönetim kurulu üyeleri, kulüp başkanlığına vekaleten Recep Durul’u getirdi.

Alikahya tramvay hattı Temmuz 2025’te tamam

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, dün Alikahya Tramvay Hattı şantiyesinde incelemelerde bulundu. Büyükakın, tramvay hattının 2025’in temmuz ayında tamamlanacağını söyledi.

Hak sahipleri TOKi ve Özhaseki’ye isyan etti!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katıldığı TOKİ anahtar teslim töreninde hak sahipleri isyan etti. Evlerine taşındıklarını söyleyen hak sahipleri, ısınma konusunda sorun yaşadıklarını söylediler.

Derince Milli Eğitim’den SKANDAL DAVRANIŞ!

Derince Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Türkiye üçüncüsü olan Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin yüzlerini gizleyerek verdi.

Fırıncılara ‘5 Lira’ tepkisi

Gazetemizi arayan vatandaşlar, “Fırıncılar içli pide yaptırdığınızda pişirme parası olarak pide başına 5 lira alıyorlar. Bu düpedüz soygundur” diyerek tepkilerini dile getirdiler.

ÇYDD Kandıra, Adatepe adına Atatürk Duvarı yaptı

ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren tarafından Atatürk’ün manevi kızı Ülkü Adatepe adına TÜROB 50.Yıl Şişli Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaptırılan Atatürk Duvarı’nın açılışı yapıldı.

Fahri Örengül, yeniden TÜRKONFED yönetiminde

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) yönetiminde yer alan Av. Fahri Örengül, ikinci kez TÜRKONFED yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Darıca’ya dev sağlık yatırımı

Sağlık sektöründe 28 yıldır hizmet veren Büyük Anadolu Sağlık (BAH ) Grubu’nun üçüncü büyük hastanesi Darıca’da açıldı. Tam kapasiteyle çalışmaya başladığında 450- 500 kişiyi istihdam edecek olan 150 yatak kapasiteli BAH Darıca Hastanesi, 20.000 metrekarelik alanda akıllı bina mimarisi ile tasarlandı. BAH Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yakup Yönten, yatırımın bölgemize, ülkemize ve sağlık camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Hekimler özgürlük istiyor

14 Mart Tıp Bayramı etkinliklerinde konuşan Kocaeli Tabip Odası Başkanı Ayşe Engin Arısoy, “ Mesleğimizi can ve iş güvenliği sorunlarının olmadığı, şiddet ve baskıdan arındırılmış ortamlarda yapmak istiyoruz” dedi.

Hat 41K hizmete girdi

Büyükşehir Belediyesi tarafından programlanan Körfez’den Kartepe’ye 4 ilçe arasında kesintisiz ulaşımı sağlayacak Hat 41K, hizmete girdi.

Kocaelispor teşekkür etti

Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, Saran Holding’e olan 14 milyon liralık borç sorununun çözümüne katkı sağlayan İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti.

“Tek suçlu müteahhit değil”

Kocaeli Müteahhitler Birliği’nin 4. Olağan Kongresi dün yapıldı. Mevcut başkan Oğuzhan Keleş, yeniden başkan seçildi. Kongrede konuşan Keleş, “Ülkemizde yaşanan her deprem sonrasında tek suçlunun müteahhit olduğu algısı doğru değildir” dedi.

Dağdeviren ailesi hasret giderdi

CHP Körfez eski İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren, eşi Münevver Hanım ile birlikte bilim insanı olan kızları Prof.Dr. Canan Dağdeviren’i ziyaret etmek için ABD’ye gitti. Dağdeviren ailesi hasret giderdi.

Atakent Cihan Hastanesi Onkoloji Bölümünü açtı

Sağlık hizmetlerinde önemli bir adım daha atan Atakent Cihan Hastanesi, kanserle mücadeleyle güçlü bir destek sunmak için Onkoloji Bölümünü de açtı.

‘Dent Kartepe’ hayırlı olsun

Dent Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, görkemli bir törenle İzmit Yenişehir Mahallesi’nde kapılarını açtı.

CHP’li Çetinak hayatını kaybetti

2005-2010 yılları arası CHP İzmit İlçe Başkanlığı yapan Nejdet Çetinak (74), kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Nejdet Çetinak’ın cenazesi İzmit Fevziye Camii’nde ikindi namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.