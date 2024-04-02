20 emekli kentinin sadece 2'sini AKP kazandı

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde hayal kırıklığı yaşayan AKP'nin, özellikle yaşlı nüfus oranının yüksek olduğu illerdeki başarısızlığı dikkat çekti.

Seçim dönemine emeklilerin açlık sınırının çok altında kalan aylıkları damga vururken, yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus oranının en yüksek olduğu 20 ilin sadece 2'sini AKP'li adaylar kazandı. Bu illerin 13'ünü CHP kazanırken, 3'ünü MHP adaylar, 1'ni Dem Parti, 1'ini YRP kazandı.

2019 yerel seçimlerinde söz konusu 20 ilin 7'sini AKP'li adaylar, 4'ünü MHP'li adaylar, 7'sini CHP'li adaylar, 1'ini TKP'li aday, 1'ini de bağımsız aday kazanmıştı.

SİNOP

TÜİK'in 2023 yılı verilerine göre yüzde 20 ile yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il olan Sinop'ta belediyeyi yüzde 49,21'lik oyla CHP'nin adayı Metin Gürbüz kazandı.

Sinop'ta AKP'nin adayı Yakup Üçüncüoğlu, yüzde 39,29'luk oyla ikinci sırada yer aldı.

2019 seçimlerinde Sinop'ta AKP adayı yüzde 40,49 oyla ikinci olmuştu.

KASTAMONU

Yüzde 19,5'luk yaşlı nüfus oranıyla bu alanda ikinci il olan Kastamonu'nda belediyeyi yüzde 49,16'lık oyla CHP'nin adayı Hasan Baltacı kazandı.

Kastamomu'nda AKP'nin adayı Tahsin Babaş, yüzde 36,15'lik oyla ikinci sırada yer aldı.

2019 seçimlerinde Kastamonu'nda CHP adayı yüzde 18,16'lık oyla üçüncü olurken, MHP adayı yüzde 49,55'lik oyla birinci, AKP adayı yüzde 30,89'luk oyla ikinci olmuştu.

GİRESUN

Yüzde 18,3'lük yaşlı nüfus oranıyla bu alanda üçüncü il olan Giresun'da belediyeyi yüzde 54,55'lik oyla CHP'nin adayı Fuat Köse kazandı.

Giresun'da AKP'nin adayı Aytekin Şenlikoğlu, yüzde 37,62'lik oyla ikinci sırada yer aldı.

2019 seçimlerinde Giresun'da AKP adayı yüzde 48,84'lük oyla birinci olmuştu.

ARTVİN

Yüzde 18,1'lik yaşlı nüfus oranına sahip Artvin'de belediyeyi yüzde 44,92'lik oyla CHP adayı Bilgehan Erdem kazandı.

Artvin'de AKP'nin adayı Mehmet Kocatepe, yüzde 43,44'lük oyla ikinci sırada yer aldı.

ÇANKIRI

Yüzde 17,1'lik yaşlı nüfus oranına sahip Çankırı'da belediyeyi yüzde 59,78'lik oyla MHP adayı İsmail Esen kazandı.

Çankırı'da AKP'nin adayı Hüseyin Filiz, yüzde 31,21'lik oyla ikinci sırada yer aldı.

2019 seçimlerinde Çankırı'da, MHP'nin adayı yüzde 46,99'luk oyla birinci, AKP'nin adayı yüzde 38,24 oyla ikinci olmuştu.

BALIKESİR

Yüzde 16,9'luk yaşlı nüfus oranıyla bu alanda altıncı il olan Balıkesir'de belediyeyi yüzde 51,10'luk oyla CHP adayı Ahmet Akın kazandı.

Balıkesir'de 40,54'lük oyla AKP adayı Yücel Yılmaz ikinci oldu.

2019 seçimlerinde Balıkesir'de belediyeyi yüzde 47,78'lik oyla AKP adayı kazanmış, İYİP adayı yüzde 46,50'lik oyla ikinci olmuştu.

EDİRNE

Yüzde 16,6'lık yaşlı nüfus oranıyla bu alanda yedinciliği Çorum ile paylaşan Edirne'de belediyeyi yüzde 46,67'lik oyla CHP adayı Filiz Akın kazandı.

Edirne'de yüzde 42,49'luk oyla AKP adayı ikinci oldu.

ÇORUM

Yüzde 16,6'lık yaşlı nüfus oranına sahip Çorum'da belediyeyi yüzde 40,55'lik oyla AKP adayı Halil Aşgın kazandı.

Çorum'da CHP adayı Hasan Çöphüseyinoğlu yüzde 36,97'lik oyla ikinci oldu.

2019 seçimlerinde Çorum'da AKP adayı yüzde 43,28 oyla birinci, CHP adayı yüzde 36,73 oyla ikinci olmuştu.

ÇANAKKALE

Yüzde 16,5'lik yaşlı nüfus oranına sahip Çanakkale'de belediyeyi yüzde 39,70'lik oyla CHP adayı Muharrem Erkek kazandı.

Çanakkale'de İYİP adayı Alaaddin Kunt yüzde 36,89'luk oyla ikinci, AKP adayı Jülide İskenderoğlu yüzde 18,27'lik oyla üçüncü oldu.

2019 seçimlerinde Çanakkale'de AKP adayı yüzde 35,61'lik oyla ikinci olmuştu.

BURDUR

Yüzde 16,3'lük yaşlı nüfus oranına sahip Burdur'da belediyeyi yüzde 46,23'lük oyla CHP adayı kazandı.

Burdur'da AKP Adayı Mehmet Şimşek yüzde 42,85'lik oyla ikinci oldu.

TUNCELİ

Yüzde 16,1'lik yaşlı nüfus oranına sahip Tunceli'de belediyeyi yüzde 40,21'lik oyla DEM Parti adayı Cevdet Konak kazandı.

Tunceli'de CHP adayı Ali Çelik yüzde 33,33^lük oyla ikinci oldu.

AMASYA

Yüzde 16,1'lik yaşlı nüfus oranına sahip Amasya'da belediyeyi yüzde 42,92'lik oyla CHP adayı Turgay Sevindi kazandı.

Amasya'da yüzde 28,88'lik oyla AKP adayı Mehmet Uyanık ikinci oldu.

2019 seçimlerinde Amasya'da MHP adayı yüzde 47,28'lik oyla birinci, AKP adayı yüzde 34,21 oyla ikinci olmuştu.

ORDU

Yüzde 15,9'luk yaşlı nüfusa sahip Ordu'da belediyeyi yüzde 40,06'lık oyla AKP adayı Mehmet Güler kazandı

Ordu'da yüzde 36,52'lik oyla İYİP adayı Enver Yılmaz ikinci oldu.

Ordu'da 2019 seçimlerinde AKP adayı yüzde 56,93 oyla birinci olmuştu.

BARTIN

Yüzde 15,9'luk yaşlı nüfus oranına sahip Bartın'da belediyeyi yüzde 51,29'luk oyla CHP adayı Muhammet Yalçınkaya kazandı.

Bartın'da MHP adayı Hüseyin Fırıncıoğlu yüzde 36,61'lik oyla ikinci oldu.

2019 seçimlerinde Bartın'da MHP adayı yüzde 35,76'lık oyla birinci, AKP adayı yüzde 35,33'lük oyla ikinci olmuştu.

KIRKLARELİ

Yüzde 15,8'lik yaşlı nüfus oranına sahip Kırklareli'nde belediyeyi yüzde 41,48'lik oyla MHP adayı Derya Bulut kazandı.

Kırklareli'nde CHP adayı Mehmet Kesimoğlu yüzde 40,69'luk oyla ikinci oldu.

TOKAT

Yüzde 15,4'lük yaşlı nüfus oranına sahip Tokat'ta belediyeyi yüzde 54,81'lik oyla MHP adayı Mehmet Yazıcıoğlu kazandı.

Tokat'ta AKP adayı Eyüp Eroğlu yüzde 30,15 oyla ikinci oldu.

2019 seçimlerinde Tokat'ta AKP adayı yüzde 48,80 oyla birinci, MHP adayı yüzde 28,02 oyla ikinci olmuştu.

ZONGULDAK

Yüzde 15,0'lık yaşlı nüfus oranına sahip Zonguldak'ta belediyeyi yüzde 54,40'lık oyla CHP adayı kazandı.

Zonguldak'ta AKP adayı yüzde 37,52'lik oyla ikinci oldu.

2019 seçimlerinde Zonguldak'ta AKP adayı yüzde 42,52'lik oyla birinci, CHP adayı yüzde 39,18'lik oyla ikinci olmuştu.

AYDIN

Yüzde 14,9'luk yaşlı nüfus oranına sahip Aydın'da belediyeyi yüzde 50,53'lük oyla CHP adayı Özlem Çerçioğlu kazandı.

Aydın'da AKP adayı Mustafa Savaş yüzde 36,72'lik oyla ikinci oldu.

BOLU

Yüzde 14,8'lik yaşlı nüfus oranına sahip Bolu'da belediyeyi yüzde 52,89'luk oyla CHP adayı Tanju Özcan kazandı

Bolu'da AKP adayı Muhammed Demirkol yüzde 28,83'lük oyla ikinci oldu.

2019 seçimlerinde Bolu'da AKP adayı yüzde 44,72 oyla ikinci olmuştu.

YOZGAT

Yüzde 14,8'lik yaşlı nüfus oranına sahip Yozgat'ta belediyeyi yüzde 36,32'lik oyla YRP adayı Kazım Arslan kazandı.

Yozgat'ta MHP adayı Ömer Açıkel yüzde 29,77 oyla ikinci oldu.

2019 seçimlerinde Yozgat'ta AKP adayı yüzde 40,86'lık oyla birinci olmuştu.