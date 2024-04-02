İşte belediye başkanlarının alacağı maaşlar

Yerel seçimlerin ardından seçilen başkanları aylık maaş alacağı merak konusu oldu. Belediye başkanlarının maaşları, görev yaptıkları yerin nüfusuna göre değişiyor.

İşte brüt maaşlar ve diğer detaylar:

Nüfusu 2.000.001’den fazla olan yerlerde: 176.735 TL

Nüfusu 1.000.001-2.000.000 arasında olan yerlerde: 144.300 TL

Nüfusu 500.001-1.000.000 arasında olan yerlerde: 119.670 TL

Nüfusu 250.001-500.000 arasında olan yerlerde: 104.453 TL

Nüfusu 100.001-250.000 arasında olan yerlerde: 89.235 TL

Nüfusu 50.001-100.000 arasında olan yerlerde: 77.822 TL

Nüfusu 50.001’den az olan il merkezi belediyeler için: 77.822 TL

Nüfusu 10.001-50.000 arasında olan yerlerde: 62.605 TL

Nüfusu 10.000’e kadar olan il merkezi belediyeler için: 54.996 TL

BAŞKAN VEKİLLERİNE, AYLIK ÖDENEĞİN GÜN HESABI ÜZERİNDEN ÖDENEK VERİLİYOR

Belediye başkanları, izin, hastalık veya başka bir sebep nedeniyle görev başında bulunmadıklarında, belediye meclisi üyelerinden birini başkan vekili olarak görevlendiriyor. Başkan vekiline, belediye başkanının aylık ödeneğinin gün hesabı üzerinden ödenek veriliyor.

GÜNLÜK HUZUR HAKKI TUTARI NE KADAR

Ayrıca, belediye meclisi üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için huzur hakkı ödeniyor. Günlük huzur hakkı tutarı, belediye başkanının brüt ödeneğinin günlük tutarının 3’te 1’ini geçmemek üzere, belediye meclisleri tarafından belirleniyor.

BELEDİYE ENCÜMENİ AYLIK ÖDENEK TUTARI 9 BİN 130 LİRA

Belediye encümeni başkan ve üyelerine de aylık brüt ödenek veriliyor. Bu tutar, nüfusa göre farklılık gösteriyor. Büyükşehir belediye encümenlerinin başkan ve üyelerinin aylık ödenek tutarı ise 2024 yılında 9.130 TL olarak uygulanıyor.

MUHTAR MAAŞI AYLIK 17.002 TL

Köy ve mahalle muhtarlarının normal ödeneği göstergeye göre belirleniyor. Muhtarların bu yılın ilk yarısındaki gösterge karşılığı aylıkları 11.223 TL. Bu tutar net asgari ücret olan 17.002 TL’ye tamamlanarak aylık maaş ödenecek.

EMEKLİ MUHTARIN AYLIĞINDAN KESİNTİ YAPILMIYOR

Emekli muhtarlar, emekli aylıkları kesilmeksizin çalışmaya devam ediyorlar. Henüz emekliliği gelmemiş olanların sosyal sigorta primleri ise İçişleri Bakanlığı tarafından yatırılıyor. Muhtarlık süreleri 4/b statüsünde değerlendirilmek üzere emekliliklerine sayılıyor.

Belediye başkanlarının sosyal sigorta primleri, seçildikten sonra devlet memurları gibi 4/c üzerinden yatırılıyor. Bu süre boyunca doğum yardımı ve ölüm yardımı haklarından da yararlanıyorlar.

Emekli olan ve aktif belediye başkanlığı görevine devam edenler ise emekli aylığının yanı sıra sadece makam tazminatı alacak. Aktif görevin sona ermesinin ardından ise temsil ve görev tazminatı alacaklar.

Kaynak: yeniçağ