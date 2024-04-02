İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’te Mobil Aşevinde vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. Programda konuşan Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, "Bu akşam da sizlerle soframızı paylaşmak nasip oldu. Halkımızla her daim buluşmaya çalışıyoruz. Ramazan sofralarını 3 senedir kuruyoruz. Bu sene sofralarımızı daha da arttırdık. Daha fazla insanımıza ulaşmak nasip oldu. İlk aşevimizi kurduk şimdi de mobil aşevimiz var. Ramazan ayının ilk gününden beri iftar yemekleri veriyoruz. Herkese bu sofralar açık. Sofralarımız bereketli olsun. Bayrama erişmek nasip olsun. İkinci dönemin ilk akşamındayız. Yeni dönemde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bize destek veren bütün İzmitlilere teşekkür ediyorum. Desteğiniz bizim için çok kıymetli. Asla şımarık ve kibirli davranmayacağız. 400 bin insanın başkanıyız. Kimseyi ayırmadan yolumuza devam edeceğiz. Güç zehirlenmesi yaşamayacağız" dedi.
02 Nis 2024 - 13:00- Siyaset Güncelleme:
Hürriyet: "Güç zehirlenmesi yaşamayacağız"
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Bize destek veren bütün İzmitlilere teşekkür ediyorum. 400 bin kişinin başkanıyız. Asla şımarık ve kibirli davranmayacağız. Güç zehirlenmesi yaşamayacağız" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Kurt - AKP yine FETÖ oyunlarına başlamış. Yüzde 55 gibi ezici çoğunlukla Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'nın mazbatasını yüzde 27 oy alan AKP nin adayına vermişler. Halka rağmen yaptıklarınız sizin sonunuzu getiriyor, getirdi.
Emekli - Alma Emeklinin Ahını
Çıkar Aheste Aheste.
Kaynamayan Tencere
Emekci - BASKAN CHP NIN TURKIYE GENELINDE EN BUYUK KAZANCI EMEKLI.DAR GRLIRLI NIN YASAM SARTLARINDAN KAYNAKLANAN ZORLU BIR SUREC ICINDE OLMASIYDI. BUNUN EN GUZEL ORNEGI ILLERIN HARICINDE ILCELERDE BILE VATANDASINA UYGUN VE KALITELI HIZMET VERILEN HALK EKMEK FAB. LARIDIR. ORNEGIN MERSIN ILININ TARSUS ILCESINDE BILE BIR HALK EKMEK FAB. MEVCUTTUR. KBB BASKANI KOCAELI ICIN SARTLARIN OLUSMADIGINI ONE SUREREK NUFUSU 2.5 MILYON CIVARINDA OLAN BU SEHIRE HALK EKMEK FAB. YAPMAMAK ICIN DIRENMEKTEDIR. BU OLUMSUZLUGU GIDERDIGINIZDE BU ILCEYE BIR HALK EKMEK FAB. KAZANDIRDIGINIZDA BU MILLET SIZI DAHA COK BAGRINA BASACAKTIR.
Serdarlı - Hangi güçten bahsediyorsun başladılar bak dem li ortaklarınız siz degil biz kazandırdık demeye bakalım ne vaat ettiniz senin meclisinde kaç tane verdin sonra vatan seversinzya bak hele hele...........
Gerçek Sever - bu mübarek ramazan ayında ne içiyorsunuz işiniz gücünüz yalan algı olmuş artık sizde uyanın bakın halk uyanmaya başladı
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.