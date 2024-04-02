Kaoslu Körfez seçimine ilişkin CHP'li adaydan açıklama: "Belirsiz bir seçim oldu"

Körfez Cumhuriyet Halk Partisi, bugün İl Seçim Kuruluna itirazda bulunacak. Geçersizlerin farkın 3 oy katı olduğu Körfez’de CHP İl Seçim Kuruluna itirazda bulunacak Geçersiz oy sayısının adaylar arasındaki farkın 3 katı olduğu Körfez’de ilçe seçim kurulunun CHP’nin itirazını reddetmesi üzerine CHP bugün İl Seçim Kuruluna itirazda bulunacak.

BALIKÇI; KAOS ORTAMINDA YAPILAN BELİRSİZ BİR SEÇİM OLDU

Seçim gecesi Körfez Belediye Başkan adayları, Tayfun Balıkçı ve Şener Söğüt arasında kıran kırana büyük bir rekabet yaşanırken, Cumhuriyet Halk Partisi adayı Tayfun Balıkçı'nın rakibi olan bağımsız adayın oy sayısında yaşanan ani düşüş herkesi şaşırttı. Anadolu Ajansı'nın verilerine göre, bağımsız adayın oy sayısı 2002 iken Ancak, elektriklerin kesilmesiyle birlikte ortaya çıkan belirsizlik ve kaos ortamında, bağımsız adayın oy sayısında yaşanan düşüş herkesi şaşırttı. Elektriklerin geri gelmesiyle birlikte Anadolu Ajansı'nın verilerine göre bağımsız adayın oy sayısı 367'ye düşerken, bu durum seçim sonuçlarının güvenilirliği konusunda soru işaretleri oluşturdu. Körfez bu seçimi asla unutmayacak.

BALIKÇI, GENEL BAŞKAN ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞTÜ

CHP Körfez Belediye Başkan adayı Tayfun Balıkçı, seçimi 1296 oyla kaybetmesinin ardından iptal edilen 5014 oyun yeniden sayılması için harekete geçti. Balıkçı, Körfez İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. Özel, Balıkçı'ya süreci takip etmeleri için 6 avukat göndereceklerini ve gerekirse Yüksek Seçim Kurulu'na kadar itirazlarını sürdüreceklerini belirtti.

İptal edilen oyların yeniden sayılması için mücadele eden Balıkçı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in desteğiyle kararlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Özel'in talimatıyla süreci yakından takip edecek olan avukatlar, gerekli hukuki adımları atacak ve adaletin sağlanması için ellerinden geleni yapacaklar.

BAŞKAN EKREM İMAMOĞLU İSE SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise süreci takip etmesi için İbrahim Özkan'ı görevlendirdi. İmamoğlu ve Özel'in desteğiyle Balıkçı, hukuki süreci en iyi şekilde yöneterek adil bir sonuca ulaşmayı hedefliyor. Yüksek Seçim Kurulu'na kadar süreci takip edecek olan ekip, adaletin yerini bulmasını sağlamak için kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürecek.



İlçe seçim kurulunun itirazı reddetmesi üzerine CHP, bir üst merci olan İl Seçim Kurulu'na başvuracak. Bugün saat 14:00'te Başiskele;mso-spacerun:yes'> CHP gelen oy torbalarının ağzının usulüne uygun şekilde mühürlü olmaması, geçersiz oyların 5 bin 14 olması ancak AKP adayı ile Balıkçı'nın arasındaki farkın 1395 olması sebebiyle seçimin sonucunu değiştirebilir nitelikte olması ve elektrik kesintisi gibi teknik sıkıntıların olması nedeniyle Körfez'deki 401 sandığın tamamına 3 ayrı itirazda bulundu.

SARI, İL SEÇİM KURULU'NA BAŞVURACAKLARINI AÇIKLADI

CHP Kocaeli İl Başkanı Sarı, Körfez İlçe Seçim Kurulu'nun itirazlarını reddetmesi üzerine kararlı bir şekilde mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Sarı, halkın seçim iradesine herhangi bir şaibe bırakmamak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Körfez İlçe Seçim Kurulu'nun kararına itirazlarının reddedilmesi üzerine Sarı, İl Seçim Kurulu'na başvuracaklarını açıkladı. Hakkaniyetli bir seçim süreci için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Sarı, halkın iradesine saygı duyulması gerektiğini ifade etti.