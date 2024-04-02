İFTARDA “GÖZ”LEME VAR EGELİ “PİŞMANİYE!” OLACAK

İkinci sıraya kurulan, Kocaelispor'un ilk yarıda deplasmanda 1-0 yendiği Göztepe, 5 deplasman maçında yenilmeyen takım olarak İzmit'e geliyor. Karşılaşmaya ilgi yoğun. 1.700 Göztepe taraftarı bilet aldı. Kocaelishpord7un kazanacağı maç sonrası kazancı adeta 6 puan gibi olacak.

GÖZTEPE’NİN DEPLASMANDA 5 HAFTADIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Beş haftadır deplasmandan yenilmeyen sarı kırmızılılar, Bulgar teknik adam Stoylov ile müthiş bir seriyi yakalayarak, Eyüp’ün ensesine yapıştı. Kocaelispor ise Play-Off hedefiyle başladığı ligde, geç kalan transferler nedeniyle, hem sezon başı, hem de ikinci yarı başında darbe yiyip, bir anda zirveden koptu. Uzun süre ikinci sırada yer alan Körfez, saçma sapan iç ve dış saha yenilgileriyle bir anda zirveden 5.sıraya kadar indi.

GOLCÜ TANKE GİTTİ, İŞ BİTTİ… YENİDEN DİRİLMELİYİZ…

Golcümüz Tanke devre arası takımdan uzaklaşırken, Kocaelispor ise adeta golcüsüz kaldı. Kent içerisinde bu maça 10 gündür hazırlanan taraftarlar, Ramazan ayı olması ve insanların da seçim yorgunu durumunda bulunması nedeniyle, dün son ana kadar çağrıyı devam ettirdi. Yarın da şehir içerisinde çeşitli etkinliklerle taraftarlar maça davet edilecek. Gerek İzmit Belediyesi, gerekse Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların iftardan sonra maça rahat gidebilmesi için tüm önlemlerini aldı. Ancak birçok taraftar orucu statta açacak. Bu arada İzmir ve Sakaryalı misafirlerin de gelmesiyle hareketli bir gece yaşanacak.

OLMAK YA DA OLMAMAK

Kocaelispor için adeta olmak ya da olmamak anlamını taşıyan maçta, kesinlikle 3 puan almamız gerekiyor. 6 puan değerindeki bu maçın ardından normal sezonun bitimine 6 hafta kalacak. Kocaelispor bu 6 haftada 6 galibiyet hedefiyle, ligi Play-off zirvesinde bitirmek isteyecek. Statüye göre 3. olan takım, 4. 5. 6. ve 7. takımların kendi aralarında yapacakları maçlar sonrasında direkt final maçı oynayacak, Süper Lig'e çıkacak 3. takımı bu tek maç belirleyecek.

GÜRSEL İLAÇ OLAMADI

Mustafa Gürsel yönetiminde çok başarılı bir geçiş yapamayan Yeşil Siyahlar, Ertuğrul Sağlam dönemini arar hale getirildi. Şanlıurfa İç Saha yenilgisiyle Ertuğrul Sağlam giderken, son oynadığımız Gençler Birliği Deplasman maçını kaybettikten sonra da başkan Engin Koyun görevi bıraktı. Başkan Vekili Recep Durul başkanlığa atanırken 2 Haziran'da olağanüstü seçimli kongre kararı alındı. Bu döneme kadar da takımın Play-off’u zirvede bitirmesi için tüm önlemler alındı. Bu geceki tarihi maç öncesi 1.700 Göztepe taraftar biletinin tamamı, günler öncesinden tükendi. Kocaelispor taraftarları da 10.000'e yakın bilet aldı. Dolayısıyla yarın akşam 15 bine yakın bir izleyici grubunun tarihi bir gece yaşayacak olması, izlenmeye değer görüntü oluşturacak.

GEÇ SAAT ENDİŞELENDİRİYOR… ÖNLEMLER ARTIRILDI…

Ancak iftardan sonra 20.30'da stada insanların nasıl ulaşacağı, rakip takımın nasıl korunacağı, provokasyonlar ve tahriklerle nerelere varılacağı merak konusu oldu. Göztepe ile kanki olan Sakaryaspor taraftarları da, bir yolunu bulup stada girmenin ve rakip takıma destek vermenin planları içinde olabilir endişesiyle, güvenlik güçleri olağanüstü önlem aldı. Passolig kartlarıyla kaçak olarak stada girilme yöntemi sık sık uygulanırken, güvenlik güçleri bu maçta kesinlikle böyle bir şeye izin verilmeyeceğini ve herkesin didik didik aranacağını söyledi.

YENİ BAŞKANLAR STADA AKIN EDECEK

Siyasilerin de maça ilgi göstermesi bekleniyor. Zira Fatma Kaplan Hürriyet'in maça geleceği kesinleşti. Tahir Büyükakın da her zamanki gibi maça gelecek. Bu durumda Kocaelispor için bambaşka bir gece olacak. Seçimlerden sonra 4'te 1'e yakın kırmızıya boyanan Kocaeli kenti, farklı bir atmosferde sahaya çıkacak bir takım izleyecek. Teknik direktör Mustafa Gürsel son olarak Başakşehir özel maçında birçok futbolcuyu deneme fırsatı buldu. Buradan takviye ile revizyonlu bir kadronun sahaya çıkması bekleniyor. Sakatların durumlarında değişiklik yok. 11'de de böylece zorunlu değişiklikler yaşanacak. Kaleci Gökhan'ın sakatlığı devam ederken, cezalı oyuncular takımı olumsuz etkileyecek.

EMİR VE ŞEYDAYEV BOMBA GİBİ DÖNDÜ

Milli takımlardan dönen Emir Ortakaya ve Ramil Şeydayev, maça hazır gözüküyor. Bu iki güçlü oyuncudan çok şey bekleniyor. Göztepe'nin olağanüstü çıkış göstermesine rağmen, bu gece Kocaelispor'un ne olursa olsun maçı kazanması, 6 puanlık kazanç elde etmesi, bunun yanı sıra kalan 6 haftada ceza almaması için tahriklere kapılmaması gerekiyor. Zira rakip takımın amacı, bu maçı kaybetseler de sezon sonu Sakaryaspor'la İzmit'te maç oynanacağı için ve play-off konusunda iki takımın çekişmesi nedeniyle Kocaelispor'a ceza aldırmak isteyecek. Bu konuda yönetim kurulu da taraftarları uyardı. Yarın akşam bütün kapıların açılmasını isteyen taraftarlar, bu konuda yönetimden destek bekliyor. Yönetim kurulu bu konuda da bir girişim yapacak. Gerekirse cezayı göze alıp kapıları açacak. Göztepelilerin içine Sakaryalıların sızmaması için de özellikle misafir tribün kapılarında olağanüstü önlemler alınacak. Maç sonrasında da hırçın olan Göztepe taraftarının olay çıkarmaması için yine tüm ekipler stada sevk edilecek. Stadın bağlantı yollarının tamamlaması ise bu maç öncesinde artı bir avantaj sağladı. TV'den de canlı yayınlanacak maç, ülke çapında ilgi göreceği benziyor.

KOCAELİSPOR-GÖZTEPE

STAT: Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu

SAAT: 20.30

YAYIN: TRTSpor, Beinsportmax 2, Canlı Anlatım: www.kocaeligazetesi.com.tr

SICAKLIK: 18 derece (maç saatinde)

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Nurettin Dinçer Demir, Oğuz Terzi (4.HAKEM) Raşit Yorgancı

MUHTEMEL ONBİRLER:

KOCAELİSPOR

1. HARUN TEKİN

10. DANIEL CANDEIAS

11. CHRISTIAN KOUAKOU

14. GIORGI BERIDZE

19. ATİLA TURAN

32. MEHMET YILMAZ

41. REİS AMARAL

44. JOSIP VUKOVIC

53. BURAK ÖKSÜZ

55. YUSUF ABDİOĞLU

70. BARIŞ ALICI

GÖZTEPE

1. MATEUSZ LIS

4. TAHA ALTIKARDEŞ

5. HELITON DOS SANTOS

81. TURGAY PHILIPP

12. İSMAİL KÖYBAŞI

30. YALÇIN KAYAN

31. ANTHONY DENNIS

45. BILLAL MESSAOUDI

50. ÜMİT AKDAĞ

79. JOSE CARDOSO

77. OGÜN BAYRAK