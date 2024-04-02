İFTARDA “GÖZ”LEME VAR EGELİ “PİŞMANİYE!” OLACAK

İkinci sıraya kurulan, Kocaelispor'un ilk yarıda deplasmanda 1-0 yendiği Göztepe, 5 deplasman maçında yenilmeyen takım olarak İzmit'e geliyor. Karşılaşmaya ilgi yoğun. 1.700 Göztepe taraftarı bilet aldı. Kocaelishpord7un kazanacağı maç sonrası kazancı adeta 6 puan gibi olacak.
GÖZTEPE’NİN DEPLASMANDA 5 HAFTADIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Beş haftadır deplasmandan yenilmeyen sarı kırmızılılar, Bulgar teknik adam Stoylov ile müthiş bir seriyi yakalayarak, Eyüp’ün ensesine yapıştı. Kocaelispor ise Play-Off hedefiyle başladığı ligde, geç kalan transferler nedeniyle, hem sezon başı, hem de ikinci yarı başında darbe yiyip, bir anda zirveden koptu. Uzun süre ikinci sırada yer alan Körfez, saçma sapan iç ve dış saha yenilgileriyle bir anda zirveden 5.sıraya kadar indi.
GOLCÜ TANKE GİTTİ, İŞ BİTTİ… YENİDEN DİRİLMELİYİZ…
Golcümüz Tanke devre arası takımdan uzaklaşırken, Kocaelispor ise adeta golcüsüz kaldı. Kent içerisinde bu maça 10 gündür hazırlanan taraftarlar, Ramazan ayı olması ve insanların da seçim yorgunu durumunda bulunması nedeniyle, dün son ana kadar çağrıyı devam ettirdi. Yarın da şehir içerisinde çeşitli etkinliklerle taraftarlar maça davet edilecek. Gerek İzmit Belediyesi, gerekse Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların iftardan sonra maça rahat gidebilmesi için tüm önlemlerini aldı. Ancak birçok taraftar orucu statta açacak. Bu arada İzmir ve Sakaryalı misafirlerin de gelmesiyle hareketli bir gece yaşanacak.
OLMAK YA DA OLMAMAK
Kocaelispor için adeta olmak ya da olmamak anlamını taşıyan maçta, kesinlikle 3 puan almamız gerekiyor. 6 puan değerindeki bu maçın ardından normal sezonun bitimine 6 hafta kalacak. Kocaelispor bu 6 haftada 6 galibiyet hedefiyle, ligi Play-off zirvesinde bitirmek isteyecek. Statüye göre 3. olan takım, 4. 5. 6. ve 7. takımların kendi aralarında yapacakları maçlar sonrasında direkt final maçı oynayacak, Süper Lig'e çıkacak 3. takımı bu tek maç belirleyecek.
GÜRSEL İLAÇ OLAMADI
Mustafa Gürsel yönetiminde çok başarılı bir geçiş yapamayan Yeşil Siyahlar, Ertuğrul Sağlam dönemini arar hale getirildi. Şanlıurfa İç Saha yenilgisiyle Ertuğrul Sağlam giderken, son oynadığımız Gençler Birliği Deplasman maçını kaybettikten sonra da başkan Engin Koyun görevi bıraktı. Başkan Vekili Recep Durul başkanlığa atanırken 2 Haziran'da olağanüstü seçimli kongre kararı alındı. Bu döneme kadar da takımın Play-off’u zirvede bitirmesi için tüm önlemler alındı. Bu geceki tarihi maç öncesi 1.700 Göztepe taraftar biletinin tamamı, günler öncesinden tükendi. Kocaelispor taraftarları da 10.000'e yakın bilet aldı. Dolayısıyla yarın akşam 15 bine yakın bir izleyici grubunun tarihi bir gece yaşayacak olması, izlenmeye değer görüntü oluşturacak.
GEÇ SAAT ENDİŞELENDİRİYOR… ÖNLEMLER ARTIRILDI…
Ancak iftardan sonra 20.30'da stada insanların nasıl ulaşacağı, rakip takımın nasıl korunacağı, provokasyonlar ve tahriklerle nerelere varılacağı merak konusu oldu. Göztepe ile kanki olan Sakaryaspor taraftarları da, bir yolunu bulup stada girmenin ve rakip takıma destek vermenin planları içinde olabilir endişesiyle, güvenlik güçleri olağanüstü önlem aldı. Passolig kartlarıyla kaçak olarak stada girilme yöntemi sık sık uygulanırken, güvenlik güçleri bu maçta kesinlikle böyle bir şeye izin verilmeyeceğini ve herkesin didik didik aranacağını söyledi.
YENİ BAŞKANLAR STADA AKIN EDECEK
Siyasilerin de maça ilgi göstermesi bekleniyor. Zira Fatma Kaplan Hürriyet'in maça geleceği kesinleşti. Tahir Büyükakın da her zamanki gibi maça gelecek. Bu durumda Kocaelispor için bambaşka bir gece olacak. Seçimlerden sonra 4'te 1'e yakın kırmızıya boyanan Kocaeli kenti, farklı bir atmosferde sahaya çıkacak bir takım izleyecek. Teknik direktör Mustafa Gürsel son olarak Başakşehir özel maçında birçok futbolcuyu deneme fırsatı buldu. Buradan takviye ile revizyonlu bir kadronun sahaya çıkması bekleniyor. Sakatların durumlarında değişiklik yok. 11'de de böylece zorunlu değişiklikler yaşanacak. Kaleci Gökhan'ın sakatlığı devam ederken, cezalı oyuncular takımı olumsuz etkileyecek.
EMİR VE ŞEYDAYEV BOMBA GİBİ DÖNDÜ
Milli takımlardan dönen Emir Ortakaya ve Ramil Şeydayev, maça hazır gözüküyor. Bu iki güçlü oyuncudan çok şey bekleniyor. Göztepe'nin olağanüstü çıkış göstermesine rağmen, bu gece Kocaelispor'un ne olursa olsun maçı kazanması, 6 puanlık kazanç elde etmesi, bunun yanı sıra kalan 6 haftada ceza almaması için tahriklere kapılmaması gerekiyor. Zira rakip takımın amacı, bu maçı kaybetseler de sezon sonu Sakaryaspor'la İzmit'te maç oynanacağı için ve play-off konusunda iki takımın çekişmesi nedeniyle Kocaelispor'a ceza aldırmak isteyecek. Bu konuda yönetim kurulu da taraftarları uyardı. Yarın akşam bütün kapıların açılmasını isteyen taraftarlar, bu konuda yönetimden destek bekliyor. Yönetim kurulu bu konuda da bir girişim yapacak. Gerekirse cezayı göze alıp kapıları açacak. Göztepelilerin içine Sakaryalıların sızmaması için de özellikle misafir tribün kapılarında olağanüstü önlemler alınacak. Maç sonrasında da hırçın olan Göztepe taraftarının olay çıkarmaması için yine tüm ekipler stada sevk edilecek. Stadın bağlantı yollarının tamamlaması ise bu maç öncesinde artı bir avantaj sağladı. TV'den de canlı yayınlanacak maç, ülke çapında ilgi göreceği benziyor.
KOCAELİSPOR-GÖZTEPE
STAT: Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu
SAAT: 20.30
YAYIN: TRTSpor, Beinsportmax 2, Canlı Anlatım: www.kocaeligazetesi.com.tr
SICAKLIK: 18 derece (maç saatinde)
HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Nurettin Dinçer Demir, Oğuz Terzi (4.HAKEM) Raşit Yorgancı
MUHTEMEL ONBİRLER:
KOCAELİSPOR
1. HARUN TEKİN
10. DANIEL CANDEIAS
11. CHRISTIAN KOUAKOU
14. GIORGI BERIDZE
19. ATİLA TURAN
32. MEHMET YILMAZ
41. REİS AMARAL
44. JOSIP VUKOVIC
53. BURAK ÖKSÜZ
55. YUSUF ABDİOĞLU
70. BARIŞ ALICI
GÖZTEPE
1. MATEUSZ LIS
4. TAHA ALTIKARDEŞ
5. HELITON DOS SANTOS
81. TURGAY PHILIPP
12. İSMAİL KÖYBAŞI
30. YALÇIN KAYAN
31. ANTHONY DENNIS
45. BILLAL MESSAOUDI
50. ÜMİT AKDAĞ
79. JOSE CARDOSO
77. OGÜN BAYRAK
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Tam 35 - Bu ne telaş koceli korkmayın ya bizim için sıradan maç tarihi maç falan değil acınacak haldesiniz
Muharrem - ben sayın mustafa gürsel hocamız yerine olsam yemin ile mac günü elime veya ayağıma taş veya sopa ile minikte olsunki zarar verirdim ki mac gününde mac saatinde stadda değilde hastanede macı izlerdim çünki sayın mustafa hocanın yaptığı bildiği teknik ile kadro secimi ve futbol analizi ile bırakın göztepeyi yenmeyi berabere bile kalamayız göztepe çok farklı yeneceği için tavsiyem sayın mustafa gürsel hocamız mac günü ve mac saatinde stadda olmamasıdır çünki bir kişinin aile fertlerine karşı taraftan bir kişi küfür etti diye cinayet işleyenlerle dolu ceza evleri ve mac akşamı aynı anda yaklaşık 5 bin veya 7 bin kişi bir insana aile fertlerine küfür ettiği zaman o kişinin piskolojisi bozulur o yüzden mustafa hoca allah sana yardım etsin sen sihirli değneği bulamadın ama senin elinde bir değnek var her iki ucuda çok pis ha sayın mustafa hocam biz sayın ertuğrul hoca var ikene ve eski yönetim kendi çıkarları için daha önce satmadıkları tange var ikene ertuğrul hocanın futbol analizi ile biz bu göztepeyi izmirde yenmiştik size ufak bir hatırlatma sayın mustafa hocam bu arada telefon ile joker hakkını kullanıpta sayın ertuğrul hocayı aradınmıki sihirli değneğin yerini öğrenmek için çünki senin haftalardır 3 puan alamadığın takımı sayın ertuğrul hoca 3 çü sıradan hiç düşürmemişti bu takım ve bu kadro ile sayın mustafa hocam lütfen bize sac baş yoldurma çıkın sadece kocaeli spor ruhu için oynayın ozaman çok farklı yenersiniz göztepeyi
Goztepemania - Bu muhteşem haber başlığını bulmak için milli arayı değerlendirmeniz iyi olmuş ?? Çok yaratıcı, çok özgün, buram buram kalite kokuyor.
Dediğin pişmaniye sonucu ile bitse bile herkes olması gereken yerde kalıyor. Yine de başarılar.....
Geli̇yoruz - Tarihî maç olması için aynı puanda olunması lazım ?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.