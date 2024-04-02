Didem Soydan'dan Murat Kurum paylaşımı: Asıl teşekkür sana

2024 yerel seçimlerinin kazananı CHP oldu. Yüzde 37.47 oy oranı ile CHP, 47 yıl sonra büyük bir zafer elde ederek sandıktan birinci parti olarak çıktı. CHP, 11 büyükşehir belediyesinin üstüne AKP'nin elinden 3 büyükşehir ve 8 il merkez belediyesini, MHP'den de 1 büyükşehir ve 3 il merkezini almayı başardı. CHP, Ankara, İstanbul, Mersin, Manisa, Giresun, Zonguldak, Muğla, Bolu gibi şehirlerde büyük fark attı.

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum'u 1 milyon oyla geçti.

Ünlü isimler de seçim sonrası sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

"SENİN BIYIĞIN GERÇEKTEN SAĞ OLSUN"

Model Didem Soydan, Murat Kurum'un fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak şunları yazdı:

"Asıl teşekkür sana ve sen için hemfikir olanlara. Yani bu kadar mı karşı tarafa hizmet edersin ey yüce insan. Gönlümde apayrı bir yerde olacaksın ayrıca senin bıyığın gerçekten sağ olsun."