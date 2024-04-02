Gergerlioğlu, Darıca Merkez Karakolu’ndaki polis şiddetini İçişleri Bakanına sordu

Eşini taciz eden polis çıktı

Kocaeli Darıca Merkez Karakolu'na giden D.I.'nın şikayeti, ihbarda bulunduğu kişinin polis çıkması üzerine işleme alınmadı. Bu konuya itiraz eden D.I., çok sayıda polis memuru tarafından darp edildi. Darp anlarını telefonuna kaydeden D.I.'yı tehdit eden polisler, önce görüntüleri sildirdi sonrasında ise hastaneden yanlış darp raporu alınmasını sağladı. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan D.I.(32), eşinin telefonuna yapılan ve tacizkar bulduğu çağrıları şikayet etmek için 26 Mart tarihinde Darıca Merkez Karakolu'na gitti. İhbarda bulunduğu telefon numarasının bir polis memuruna ait çıkması üzerine D.I.'nın şikayeti işleme alınmadı.

Polisler tarafından gerçeği yansıtmayan sağlık raporu düzenlettirildi

Söz konusu durum üzerine polis memurlarıyla tartışma yaşayan D.I., karakol içerisinde birkaç polis memuru tarafından saldırıya uğradı. Darp edildikten sonra karakol bahçesine çıkan ve telefonunun kamerasını açan D.I., kendisine saldıran polis memurlarını çekmek istedi. Bu olay üzerine yeniden darp edilen D.I.'nın vücudunda büyük hasar meydana geldi. Polisler, D.I.'ya şiddet uyguladıktan sonra darp görüntülerini silmesi için tehditte bulundu. Karakolun yemekhanesine götürülen D.I., tehditlerin ardından görüntüleri silmek zorunda kaldı. Kısa bir süre sonra D.I.'nın eşi olay yerine geldi ve kocasının darp edildiğine şahit oldu. Bu gelişmenin ardından D.I. ve eşi, polis memurlarına seslenerek "Sizi şikayet edeceğiz" ifadelerini kullandı. Polisler, kendilerinden şikayetçi olunacağını öğrenmelerinin ardından durum hakkında harekete geçti ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme ve Kamu Görevlisine Hakaret suçlarından D.I. hakkında şikayetçi oldu. D.I., hakkındaki prosedürün uygulanması için Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İddiaya göre kendisinden önce odaya polis memurları girdi ve doktorla görüştü. Sonrasında ise D.I. hakkında yazılan darp raporunda yalnızca "kelepçe takılması nedeniyle bileklerinde iz çıktığına" dair ibarelere yer verildi.

“Görüntüleri istesek bile silinmiş derler!”

Yaklaşık 16 saat gözaltında tutulan D.I., savcılığa çıkartıldı. Serbest bırakılan D.I. doğruca Tuzla Devlet Hastanesi'ne gitti ve yeni bir darp raporu talep etti. Verilen ikinci darp raporunda D.I.'nın şiddete maruz kaldığına dair çok sayıda ifade yer aldı. Yaşananların ardından kullandığı telefonun üretici firmasını arayan D.I., silinen görüntüleri geri almaya çalıştı. Firma tarafından yapılan geri dönüş ile darp görüntülerini yeniden elde eden D.I., bu görüntülerle Başsavcılığa şikayette bulunmak için gitti. D.I., darp edildiğini belirterek, karakoldaki güvenlik kameralarının incelenmesini istedi. D.I.'nın iddiasına göre, bu talebe savcı tarafından "Görüntüleri istesek bile silinmiş derler" şeklinde yanıt verildi.”

Yaşananları soru önergesiyle Bakan Yerlikaya’ya soran Gergerlioğlu;

1) Tarafıma iletilen iddialar doğru mudur?

2) Eğer bu iddialar doğruysa konu ile ilgili darp eden polisler hakkında açılmış bir soruşturma var mıdır? Varsa akıbeti ne durumdadır?

3) Eğer bu iddialar doğruysa D.I. isimli yurttaşın eşinin telefonuna tacizkar çağrılarda bulunan polis memuru hakkında açılmış bir soruşturma var mıdır?

4) Görüntülerde apaçık ortada olan darp ile ilgili bakanlığınız açıklamada bulunacak mıdır?

5) Kocaeli Darıca Merkez Karakolu’ndaki kamera kayıtları ile ortada olan 2 polis memuru ve komiser halen çalışmakta mıdır?

6) Soru önergesinin yazıldığı tarih itibariyle bakanlığınızın kaç personeli hakkında işkence darp ve kötü muamele gerekçeleriyle soruşturma yürütülmektedir?

7) Son 5 yılda bakanlığınızın kaç personeli hakkında işkence ve kötü muamele gerekçesiyle tarafınıza şikayet iletilmiştir?