İzmit Belediyesi vatandaşlara İstiridye mantarı dağıttı 

İzmit Belediyesi, çalışmaların aralıksız devam ettiği mantar üretim tesisinde üretilen istiridye mantarlarını Belsa Plaza önünde vatandaşlarla buluşturdu. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren mantar üretim tesisinde üretilen ve protein bakımından zengin istiridye mantarı, vatandaşlar tarafından büyük ilgi ile karşılandı.

DAĞITIMLAR SÜRECEK

İstiridye mantarını vatandaşlarla buluşturan İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, 750 kilogram mantar dağıttı. İzmit Belediyesi ilerleyen günlerde de İzmit’in diğer bölgelerinde dağıtım gerçekleştirmeye devam edecek. Vatandaşlar sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Hürriyet ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.