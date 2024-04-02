İzmit Belediyesi vatandaşlara İstiridye mantarı dağıttı 

İzmit Belediyesi, çalışmaların aralıksız devam ettiği mantar üretim tesisinde üretilen istiridye mantarlarını Belsa Plaza önünde vatandaşlarla buluşturdu. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren mantar üretim tesisinde üretilen ve protein bakımından zengin istiridye mantarı, vatandaşlar tarafından büyük ilgi ile karşılandı.
DAĞITIMLAR SÜRECEK
İstiridye mantarını vatandaşlarla buluşturan İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, 750 kilogram mantar dağıttı. İzmit Belediyesi ilerleyen günlerde de İzmit’in diğer bölgelerinde dağıtım gerçekleştirmeye devam edecek. Vatandaşlar sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Hürriyet ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Şirintepeli - Zehirli dir onlar
Komancero - Korfez belediyeside müdürlere dağıtmıştı ne var bunda....
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.