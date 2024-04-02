Kocaeli’de otobüs biletlerine bayram zammı!

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım geçtiğimiz günlerde bayram tatili nedeniyle yoğunluk oluşacağını belirterek ek biletlere yüzde 20 zam yapıldığını söylemişti. Yapılan bu zammın ardından gazetemize konuşan İzmit Şehirlerarası Otobüs İşletmecileri ve Yazıhanecileri Derneği Başkanı Halil Baylam, akaryakıt fiyatlarına gelen zammın ve bayram yoğunluğunun zam oranında etkili olduğunu belirterek, “Akaryakıt fiyatlarına 2 kere zam geldi. Akaryakıt fiyatlarına gelen zammın yanı sıra buradan dolu giden araç, gittiği şehirden boş geldiği zaman o arabaya hiçbir şey kalmaz. Çünkü akaryakıtın maaliyeti, çalışan şoför ve muavinlerin maaliyetleri, otogar giriş çıkış ücretleri ve otoyol girişlerini eklediğimizde maaliyeti kurtarmıyor. Gelen zammın sebebi de budur. Fiyatların yükselmesinde bayramın gelmesi de etkili oldu tabii fakat bayramdan sonra bu fiyatlar düşer” şeklinde konuştu.
OTOGARDAN DAHA UYGUNA BİLET BULABİLİRLER
Başkan Baylam, vatandaşların gidecekleri yere alacakları biletin otogarda internetteki fiyatlara göre daha uygun olduğu söyleyerek, “Buradan hanımefendilere, beyefendilere ve öğrencilerimize sesleniyorum. Nereye gidecekler olursa olsunlar otogar daha uyguna biletlerini alabilirler. İnternet üzerinde yer bulma sorunu yaşayan vatandaşlarımız otogara gelirseler böyle bir sorunla karşı karşıya kalmazlar” dedi.
YOĞUNLUK AYIN 5’İ GİBİ BELLİ OLUR
Bayram öncesi olası bir yoğunluğa karşı alınacak tedbirlerden de bahseden Baylam, “Doluluk oranımız yüzde yüze ulaşırsa ek seferlerimizi devreye girer. Doluluk oranı bu ayın 4 veya 5 gibi belli olur. Eğer yüzde yüze ulaşır ilave seferler yapmamız gerekirse yaparız. Çoğu insan yerel seçimlerden sonra memleketine gittiği için müthiş bir yoğunluk yok. Ayın 5 ve 8 arası bir hareketlilik görünüyor. İlerleyen günlerde ek seferlerin gerekip gerekmediği daha net belli olur” ifadelerine yer verdi.
İŞTE OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
Kocaeli- Harem: 200 TL
Kocaeli- Esenler: 300 TL
Kocaeli- İzmir: 800 TL
Kocaeli- Ankara: 500 TL
Kocaeli- Antalya: 1000 TL
Kocaeli- Hatay: 1200 TL
Kocaeli- Trabzon: 1400 TL
Kocaeli- Erzurum: 1250 TL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Spor - Yakında millet 5 yıla kalmaz memleketine Köyüne gidemeyecek O zaman Tüm fırsatçılar rahat etsin millet birbirini kandıra dırarak yalan hile yaparak bu hale geldik işte iki yakamız bir araya gelmiyor
Vatansever - Fiyatlar gayet normal abartacak birşey yok
Ekrem - Ramazan geldi gıdaya zam bayram geldi otobüs biletlerine zam kurban gelir et fiyatlarına zam herkes her kesim kendini sorguladığı vakit cevaplar,taşlar kendiliğinden yerine oturacaktır.Buraya eğlenmeye tatile,de gelmedik, öyle şeylerden hesaba çekileceksiniz,ki siz bile şaşıracaksınız.
Emekli - EMEKLI YILINDA EMEKLI BOL BOL SEYAHAT YAPSIN DIYE GUZEL DUSUNULMUS BIR HAREKET. EMEKLILER SIMDIDEN OTOBUSLERDE YERLERINIZI AYIRTIN.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.