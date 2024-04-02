02 Nis 2024 - 14:28- Gündem G:

Kocaeli’de otobüs biletlerine bayram zammı!

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım geçtiğimiz günlerde bayram tatili nedeniyle otobüs biletlerine yüzde 20 zam geldiğini açıklamıştı. Konuya ilişkin gazetemize konuşan İzmit Şehirlerarası Otobüs İşletmecileri ve Yazıhanecileri Derneği Başkanı Halil Baylam akaryakıt fiyatları ve bayram yoğunluğunun gelen yüzde 20’lik zam oranında etkisi olduğu ifade etti.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Kocaeli’de otobüs biletlerine bayram zammı! mask
Kocaeli’de otobüs biletlerine bayram zammı!
Kocaeli’de otobüs biletlerine bayram zammı!
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Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım geçtiğimiz günlerde bayram tatili nedeniyle yoğunluk oluşacağını belirterek ek biletlere yüzde 20 zam yapıldığını söylemişti. Yapılan bu zammın ardından gazetemize konuşan İzmit Şehirlerarası Otobüs İşletmecileri ve Yazıhanecileri Derneği Başkanı Halil Baylam, akaryakıt fiyatlarına gelen zammın ve bayram yoğunluğunun zam oranında etkili olduğunu belirterek, “Akaryakıt fiyatlarına 2 kere zam geldi. Akaryakıt fiyatlarına gelen zammın yanı sıra buradan dolu giden araç, gittiği şehirden boş geldiği zaman o arabaya hiçbir şey kalmaz. Çünkü akaryakıtın maaliyeti, çalışan şoför ve muavinlerin maaliyetleri, otogar giriş çıkış ücretleri ve otoyol girişlerini eklediğimizde maaliyeti kurtarmıyor. Gelen zammın sebebi de budur. Fiyatların yükselmesinde bayramın gelmesi de etkili oldu tabii fakat bayramdan sonra bu fiyatlar düşer” şeklinde konuştu.

OTOGARDAN DAHA UYGUNA BİLET BULABİLİRLER

Başkan Baylam, vatandaşların gidecekleri yere alacakları biletin otogarda internetteki fiyatlara göre daha uygun olduğu söyleyerek, “Buradan hanımefendilere, beyefendilere ve öğrencilerimize sesleniyorum. Nereye gidecekler olursa olsunlar otogar daha uyguna biletlerini alabilirler. İnternet üzerinde yer bulma sorunu yaşayan vatandaşlarımız otogara gelirseler böyle bir sorunla karşı karşıya kalmazlar” dedi.

YOĞUNLUK AYIN 5’İ GİBİ BELLİ OLUR

Bayram öncesi olası bir yoğunluğa karşı alınacak tedbirlerden de bahseden Baylam, “Doluluk oranımız yüzde yüze ulaşırsa ek seferlerimizi devreye girer. Doluluk oranı bu ayın 4 veya 5 gibi belli olur. Eğer yüzde yüze ulaşır ilave seferler yapmamız gerekirse yaparız. Çoğu insan yerel seçimlerden sonra memleketine gittiği için müthiş bir yoğunluk yok. Ayın 5 ve 8 arası bir hareketlilik görünüyor. İlerleyen günlerde ek seferlerin gerekip gerekmediği daha net belli olur” ifadelerine yer verdi.

İŞTE OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Kocaeli- Harem: 200 TL

Kocaeli- Esenler: 300 TL

Kocaeli- İzmir: 800 TL

Kocaeli- Ankara: 500 TL

Kocaeli- Antalya: 1000 TL

Kocaeli- Hatay: 1200 TL

Kocaeli- Trabzon: 1400 TL

Kocaeli- Erzurum: 1250 TL

Kocaeli’de otobüs biletlerine bayram zammı!

# oldu, Ankara

02 Nis 2024 - 14:28 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

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Yorumlar

(4)
04

Spor - Yakında millet 5 yıla kalmaz memleketine Köyüne gidemeyecek O zaman Tüm fırsatçılar rahat etsin millet birbirini kandıra dırarak yalan hile yaparak bu hale geldik işte iki yakamız bir araya gelmiyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Nisan 17:54
02

Ekrem - Ramazan geldi gıdaya zam bayram geldi otobüs biletlerine zam kurban gelir et fiyatlarına zam herkes her kesim kendini sorguladığı vakit cevaplar,taşlar kendiliğinden yerine oturacaktır.Buraya eğlenmeye tatile,de gelmedik, öyle şeylerden hesaba çekileceksiniz,ki siz bile şaşıracaksınız.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Nisan 15:42
01

Emekli - EMEKLI YILINDA EMEKLI BOL BOL SEYAHAT YAPSIN DIYE GUZEL DUSUNULMUS BIR HAREKET. EMEKLILER SIMDIDEN OTOBUSLERDE YERLERINIZI AYIRTIN.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 02 Nisan 14:41
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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