Kocaeli Valiliği'nden skandal iddialar hakkında açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, 26 Mart'ta adli kontrol tedbirleri kapsamında imza için Darıca İstasyon Polis Merkezi'ne gelen kişinin yanındaki D.I'nın, dışarıda beklemesi için yapılan uyarıya uymadığı belirtildi.
D.I'nın merkezden ayrıldığı sırada aracıyla patinaj yapıp hızlıca caddeye çıkmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu ifade edilen açıklamada, bunun üzerine ekiplerin, araç sahibi D.I'nın eşinin babasına ulaşarak trafik cezası kesileceği uyarısında bulunduğu kaydedildi.
Durumdan haberdar olan D.I'nın polis merkezine gelip görevlilere tehdit ve hakaretlerde bulunduğu aktarılan açıklamada, şu bilgelere yer verildi:
"Tüm uyarılara rağmen hakaret ve tehditlerine devam ederek saldırgan tavırlar sergileyen şahıs, kademeli olarak güç kullanılarak muhafaza altına alınmıştır. Adı geçenin tehdit, hakaret, kasten yaralama, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan 22 kaydının olduğu anlaşılmıştır. Adli makamların talimatıyla gözaltına alınan şahsın, doktor muayenesinde 0,49 promil alkollü olduğu tespit edilmiştir. Şahıs, 27 Mart 2024'te çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakılmıştır."
Açıklamada, konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
ğı adli makamlarca serbest bırakılmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(12 )
Şimal - Yazık ,ne olursa olsun,kelepcelenip mahkemeye çıkarılmalı insanlar,suç işleyip islemedigine mahkeme karar versin,,bu açıklama tam bir felaket,
Eski Tekaüt - Karşılıklı iddalar savunmalar son söz yargıya aittir
Kurt - Nezarette ölen insanlar da gördük, duyduk. Polisin görevinin sınırları belli... İnsancıl yaklaşımlar bekliyoruz polisimizden..
BİLAL41 - onu salan savcı veya hakim kimse onu sorgulatmak lazım
Mustafa - maşallah valilik anında sütten çıkmış ak kaşık gibi her şey tertemiz çözmüş vatandaşta hata olur devlet görevlisinde hata olmaz demiş adamı savcılık serbest bırakmış e bırakıversin bir zahmet adamın cezası verilmiş zaten
Vatandaş - 22 suçtan hangisinin cezası verilmiş acaba. Bide bu şekilde aydınlatın.
Bu Saatten Sonra - 22 Sabıkası olan herifin sokaklarda ne işi var acaba ?
Çekirge - Devlet memuru sıfatına bürünüp devlet dairesinde müdür olmuş trafik kazasında çarpan polis gelince ben devlet memuruyum sıfatına bürünmesi polise bilgi vermesi experin sağdaki araç haklı sokakta hız sınırını göze almayıp polis geliyor alkol muaynesi yapmıyor şimdi adalet bekle...
Gerek Yok - her ne sebep olursa olsun kim olursa olsun polisin görev yetki ve sorumluluğu kanunlarla bellidir sınırını aşamaz tutuklar savcılığa sevkeder yok adam öyleydi böyleydi oydu buydu şuydu diye bir gerekçe olamaz polis değil hukuk devleti burası ...aynı muameleyi kelli felli sırtı arkası sağlam birine yapabiliyormusunuz.cevap hayırsa bu sorunlu vatandaşada yapmamanız gerekir.
Cemal - Dövmeye gerek var mı ? Yakalarsınız mahkemeler var neyse gereğini yapar . Suçlu dahi olsa cezasını hakim verir
Pislik Troller - daha meselenin sebebini sonucunu bilmeden oraya buraya pislik atmaya kalkıp yorum yapan mikrop pislikler gördünüzmü sebebini 22 de pislik yapmaktan suç kaydı varmış
Halid Ertuğrul - Yani polis karakolunda böyle hakaret tehdit etmesine müsaade edilmemesi lazım tabi, peki dinlemedi diye kendisine şiddet mi uygulanacak, hukuk devleti değil mi, tutanak tutulup gözaltına alınamaz mı, kaldı ki trafik cezası yazılacak diye kimi aramışlığı var emniyetin adamın eşini arayıp ne demişler ki adam çıldırmış, bu emniyet ağzı ile yazılmış bir metin, bir de vatandaşı dinlemek lazım
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.