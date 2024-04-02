İZMEK, minik öğrenciler tarafından büyük ilgi görmeye devam ediyor 

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı olan İzmit Meslek Edindirme Kursu (İZMEK), kentimizde eğitim gören meraklı ve heyecanlı öğrenciler tarafından ilgi görmeye devam ediyor. İZMEK tarafından Akçakoca İlkokulu’ndan gelen talep üzerine Anaokulu öğrencilerine halı dokuma atölyesi düzenledi.
ÇOCUKLAR VE EBEVEYNLER MUTLU
İpek Halı Kursu Usta Öğreticisi Meliha Yolcu eşliğinde düzenlenen halı dokuma atölyesi çocukların el-göz koordinasyonunu, küçük kas gelişimini, dikkat ve konsantrasyonunu geliştirdi. Minikler ayrıca atölye çalışmasında geleneksel el sanatlarını da öğrendi. Düzenlenen etkinlik sayesinde hem çocuklar, hem de anneler eğlenceli vakit geçirdi. Akçakoca Anaokulu öğretmenleri ve veliler İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkürlerini iletti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.