CHP'den İl Seçim Kuruluna itiraz! Sarı "Hakkımızı savunacağız"

31 Mart Yerel Seçimleri'nin sona ermesiyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) ülke genelinde oylarını yükselterek lider parti konumuna geldi. Kocaeli’de de benzer bir tablo yaşandı. İzmit, Derince ve Karamürsel belediyelerini kazanan CHP, Körfez’de de yarışı önde sürdürürken 1395 oy farkla rakibinin gerisinde kaldı. AK Parti’nin Körfez Belediye Başkan adayı Şener Söğüt yüzde 36.44 oy alırken, CHP’nin adayı Tayfun Balıkçı ise yüzde 34.96 oyda kaldı. 5 bin 14 oyun geçersiz sayıldığı Körfez’de seçimleri sadece 1395 oyla kaybeden CHP, 401 sandığın tamamına itiraz etti.

3 AYRI İTİRAZ

Oy torbalarının ağzının usule uygun şekilde mühürlü olmaması, geçersiz oyların fazla olması, elektrik kesintisi gibi teknik sıkıntıların olması nedeniyle Körfez'deki 401 sandığın tamamına 3 ayrı itirazda bulunuldu. İlçe Seçim Kuruluna yapılan itirazın reddedilmesi üzerine CHP bir üst merci olan İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu. Başiskele Bahçecik Kültür Merkezi'nde bulunan İl Seçim Kuruluna gelen partililer, itiraz dilekçesini kurula sundu. İl Seçim Kuruluna Körfez'in adayı Tayfun Balıkçı'nın yanı sıra; CHP Kocaeli Milletvekilleri Harun Özgür Yıldızlı, Nail Çiler, Mühip Kanko, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, CHP Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya ile partililer katıldı.

SARI: İTİRAZIMIZI YAPTIK

İtiraz dilekçesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP İl Başkanı Bülent Sarı, "Tüm Türkiye’de olduğu gibi Hatay’da olduğu gibi Körfez halkının da iradesinin kimseye teslim edilmesine müsaade etmiyoruz. Şu anda burada partililerimizle ve demokrasiye inanan tüm avukatlarımız eşliğinde İl Seçim Kurulu’na itirazımızı yaptık. Hakkımızı sonuna kadar savunacağız. Bu bir demokrasi mücadelesidir, sadece Körfez Belediyesi için değil Körfez halkının kararına saygı duyma onların kararlarını koruma mücadelesidir.

'ŞAİBE ORTADAN KALKMALI'



Tespit ettiğimiz hatalar ve usulsüzlükler başlıca çuvalların usulüne uygun mühürlenmemesi, elektriklerin birden fazla yerde oy sayımı esnasında kesilmesi, geçersiz oyların adayların arasındaki farkın 3 katına denk geliyor olması şeklindedir. Bu durumda seçime ve halkın iradesine gölge düşürmektedir. Bu seçimden İl Seçim Kurulu başı dik bir şekilde görevini yapmış olarak çıkmak istiyorsa itirazımızı kabul etmeli seçim sonucu üzerindeki şaibeyi ortadan kaldırmalıdır.

'VİCDANLARINIZA BIRAKIYORUZ'

Halkımızın demokrasiye olan inancına yara verip vermeme meselesini vicdanlarınıza bırakıyoruz ancak mücadelemizi asla ve asla bırakmayacağız. AKP’nin adayı eğer kendine o kadar güveniyorsa kara bulutları gidermek ortadaki usulsüzlükleri kaldırmak için itiraza destek vermelidir. Ancak biliyoruz ki veremeyecektir. Unutmayın ki milletimizin iradesinin şeffafça yansımasının önüne geçebilecek hiçbir güç yoktur. Bizler de hakkımız olanı almak ve kullanılan her bir oya sahip çıkmak için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. İnancımız oyların yeniden sayılması. AKP'nin adayı da bu kara bulutları ortadan kaldırmak istiyorsa mücadelemize destek versin" dedi.

BALIKÇI: MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Tayfun Balıkçı ise "Halkımız iradesinin sandığa yansıması noktasında süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Hukuk mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.