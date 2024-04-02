İşte Körfez’in yeni muhtarları!

31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde en büyük heyecan mahalle muhtarlığı ile ilgili yaşandı. Kırsal bölgelerle birlikte 36 mahallesi bulunan Körfez ilçede yapılan seçimlerde 12 mahallede seçmenler yeni muhtarlarını belirledi. Sonucu en fazla beklenen bölgelerden biri olan Mimar Sinan Mahallesi’nde dört dönemdir muhtarlık görevini sürdüren Aynur Şöhretli Yiğit, ağır bir yenilgi aldı. Mahallenin yeni muhtarı Mehmet Çöven oldu.
SEÇİMİ KAYBEDEN DİĞER MUHTARLAR
Öte yandan Şöhretli’nin yanı sıra Atalar Mahallesi’nde de Fitnat Gündüz’ün seçimi kaybetmesi ise büyük sürpriz olarak nitelendirildi. Ayrıca 17 Ağustos’ta Halil Taş, Kışladüzü’nde Süleyman Basri Umutlu, Hereke Hacı Akif’te Şadan Biçer, Cuma Mahallesi’nde Nadi Tel, Sipahiler’de Murat Tezel, Belen’de Muammer Yavuz, Kalburcu’da Mustafa Köse, Şemsettinde Naci Mızrak, Sevindikli İbrahim Karagöz ve Kuzey Mahallesi’nde de Kadir Yeşil rakiplerine mağlup olarak sandıktan çıkamadılar. Haber Merkezi
Mehmet ÇÖVEN
Aynur ŞÖHRETLİ YİĞİT
Halil TAŞ
Şadan BİÇER
Fitnat GÜNDÜZ
KÖRFEZ İLÇENİN YENİ MUHTARLARI
Alihocalar Mahallesi Orhan ASLAN
Belen Mahallesi Mustafa YAVUZ
Cuma Mahallesi İbrahim SADUN
Çıraklı Mahallesi Ayhan TURAMAN
Dereköy Mustafa Yaşar ESER
Dikenli Mahallesi Aydın BEKLER
Elmacık Mahallesi Ömer GÜNBATI
Himmetli Mahallesi Kadir SÖZER
Kalburcu Mahallesi İbrahim GİRGİN
Karayakuplu Mahallesi Yusuf KORUCUOĞLU
Kutluca Mahallesi Engin ÖZTÜRK
Naip Mahallesi Yavuz YAZICI
Osmanlı Mahallesi Mustafa ÇETİN
Sevindikli Mahallesi Eyüp TEKİN
Sipahiler Mahallesi Turgay KAHYA
Şemsettin Mahallesi Hayrettin BAKAR
17 Ağustos Mahallesi Ahmet ELMAS
Yukarı Hereke Mahallesi Yusuf ÖNER
Cumhuriyet Mahallesi Abdurrahman CAN
Kışladüzü Mahallesi Selami ÖRGÜÇ
Agah Ateş Mahallesi Mahmut UYUMAZ
Hacı Akif Mahallesi Mehmet BÖLÜK
Mimar Sinan Mahallesi Mehmet ÇÖVEN
Atalar Mahallesi Gülay AYDIN ACARTÜRK
Hacı Osman Mahallesi Sami ZORLU
Çamlıtepe Mahallesi Orhan ÖZMEN
Yavuz Sultan Selim Mahallesi Aslı ERTİK
Esentepe Mahallesi Muhlis SOYDAŞ
Kuzey Mahallesi Gülten TÜLAY
Fatih Mahallesi Salih YOLCU
Güney Mahallesi Yakup KOÇVER
Barbaros Mahallesi Lali MUTLU
Yeniyalı Mahallesi Metin KAPLAN
Kirazlıyalı Mahallesi Ahmet MIZRAK
Şirinyalı Mahallesi Seyit Ahmet ÜNLÜ
İlimtepe Mahallesi Kazım ELMAS
SEÇİMİ KAYBEDEN MUHTARLAR
17 Ağustos Mahallesi Halil TAŞ
Kışladüzü Mahallesi Süleyman Basri UMUTLU
Hereke Hacı Akif Mahallesi Şadan BİÇER
Cuma Mahallesi Nadi TEL
Sipahiler Mahallesi Murat TEZEL
Belen Mahallesi Muammer YAVUZ
Kalburcu Mahallesi Mustafa KÖSE
Şemsettin Mahallesi Naci MIZRAK
Sevindikli Mahallesi İbrahim KARAGÖZ
Mimar Sinan Mahallesi Aynur ŞÖHRETLİ YİĞİT
Atalar Mahallesi Fitnat GÜNDÜZ
Kuzey Mahallesi Kadir YEŞİL
ADAY OLMAYAN MUHTARLAR
Çamlıtepe Mahallesi Mehmet IŞIK
Himmetli Mahallesi Mustafa ACAR
Hereke Agâh Ateş Mahallesi Halil VARDAR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.