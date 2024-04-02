İşte Körfez’in yeni muhtarları!

31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde en büyük heyecan mahalle muhtarlığı ile ilgili yaşandı. Kırsal bölgelerle birlikte 36 mahallesi bulunan Körfez ilçede yapılan seçimlerde 12 mahallede seçmenler yeni muhtarlarını belirledi. Sonucu en fazla beklenen bölgelerden biri olan Mimar Sinan Mahallesi’nde dört dönemdir muhtarlık görevini sürdüren Aynur Şöhretli Yiğit, ağır bir yenilgi aldı. Mahallenin yeni muhtarı Mehmet Çöven oldu.

SEÇİMİ KAYBEDEN DİĞER MUHTARLAR

Öte yandan Şöhretli’nin yanı sıra Atalar Mahallesi’nde de Fitnat Gündüz’ün seçimi kaybetmesi ise büyük sürpriz olarak nitelendirildi. Ayrıca 17 Ağustos’ta Halil Taş, Kışladüzü’nde Süleyman Basri Umutlu, Hereke Hacı Akif’te Şadan Biçer, Cuma Mahallesi’nde Nadi Tel, Sipahiler’de Murat Tezel, Belen’de Muammer Yavuz, Kalburcu’da Mustafa Köse, Şemsettinde Naci Mızrak, Sevindikli İbrahim Karagöz ve Kuzey Mahallesi’nde de Kadir Yeşil rakiplerine mağlup olarak sandıktan çıkamadılar. Haber Merkezi

Mehmet ÇÖVEN

Aynur ŞÖHRETLİ YİĞİT

Halil TAŞ

Şadan BİÇER

Fitnat GÜNDÜZ

KÖRFEZ İLÇENİN YENİ MUHTARLARI

Alihocalar Mahallesi Orhan ASLAN

Belen Mahallesi Mustafa YAVUZ

Cuma Mahallesi İbrahim SADUN

Çıraklı Mahallesi Ayhan TURAMAN

Dereköy Mustafa Yaşar ESER

Dikenli Mahallesi Aydın BEKLER

Elmacık Mahallesi Ömer GÜNBATI

Himmetli Mahallesi Kadir SÖZER

Kalburcu Mahallesi İbrahim GİRGİN

Karayakuplu Mahallesi Yusuf KORUCUOĞLU

Kutluca Mahallesi Engin ÖZTÜRK

Naip Mahallesi Yavuz YAZICI

Osmanlı Mahallesi Mustafa ÇETİN

Sevindikli Mahallesi Eyüp TEKİN

Sipahiler Mahallesi Turgay KAHYA

Şemsettin Mahallesi Hayrettin BAKAR

17 Ağustos Mahallesi Ahmet ELMAS

Yukarı Hereke Mahallesi Yusuf ÖNER

Cumhuriyet Mahallesi Abdurrahman CAN

Kışladüzü Mahallesi Selami ÖRGÜÇ

Agah Ateş Mahallesi Mahmut UYUMAZ

Hacı Akif Mahallesi Mehmet BÖLÜK

Mimar Sinan Mahallesi Mehmet ÇÖVEN

Atalar Mahallesi Gülay AYDIN ACARTÜRK

Hacı Osman Mahallesi Sami ZORLU

Çamlıtepe Mahallesi Orhan ÖZMEN

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Aslı ERTİK

Esentepe Mahallesi Muhlis SOYDAŞ

Kuzey Mahallesi Gülten TÜLAY

Fatih Mahallesi Salih YOLCU

Güney Mahallesi Yakup KOÇVER

Barbaros Mahallesi Lali MUTLU

Yeniyalı Mahallesi Metin KAPLAN

Kirazlıyalı Mahallesi Ahmet MIZRAK

Şirinyalı Mahallesi Seyit Ahmet ÜNLÜ

İlimtepe Mahallesi Kazım ELMAS

SEÇİMİ KAYBEDEN MUHTARLAR

17 Ağustos Mahallesi Halil TAŞ

Kışladüzü Mahallesi Süleyman Basri UMUTLU

Hereke Hacı Akif Mahallesi Şadan BİÇER

Cuma Mahallesi Nadi TEL

Sipahiler Mahallesi Murat TEZEL

Belen Mahallesi Muammer YAVUZ

Kalburcu Mahallesi Mustafa KÖSE

Şemsettin Mahallesi Naci MIZRAK

Sevindikli Mahallesi İbrahim KARAGÖZ

Mimar Sinan Mahallesi Aynur ŞÖHRETLİ YİĞİT

Atalar Mahallesi Fitnat GÜNDÜZ

Kuzey Mahallesi Kadir YEŞİL

ADAY OLMAYAN MUHTARLAR

Çamlıtepe Mahallesi Mehmet IŞIK

Himmetli Mahallesi Mustafa ACAR

Hereke Agâh Ateş Mahallesi Halil VARDAR