Gece kulübünde yangın... Ölü sayısı 8'e yükseldi, 9 yaralı

Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokakta bulunan 16 katlı binanın -1 ve -2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi. İstanbul Valiliği, yangında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 7'si ağır olmak üzere 9 kişinin yaralandığını bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı. Yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etti.



İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 12.47’de Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde tadilat kaynaklı yangın çıktığı belirtildi. Valilik, çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Valisi'nden açıklama

İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"8 hayatını kaybeden var. Kimlikler belli değil. Tespit çalışması devam ediyor. Yangının çıkış nedeni belli değil. Diskotek olarak kullanılan bir yer. Tadilat yapılıyormuş. Çalışanlar hayatını kaybetti. Görevlilerimiz ilk andan itibaren çalışmasına başladı. Yaralıların tedavisi devam ediyor. Toplam olaydan etkilenen 23. 8 ölü, 15 yaralı var. 87'de alınmış bir ruhsat var, iki defa da ruhsatı yenilenmiş. Bize ulaşan patlama ihbarı yok."