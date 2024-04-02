1.Lig’de hafta bugün oynanan maçlarla start aldı. Komşu Sakarya, bizi de yakından ilgilendiren maçta Cihat Arslanlı Paixao’lı Şanlıurfa’ya deplasmanda 2-0 yenildi. Yine Play-off yolundaki ikinci rakibimiz Çorumspor ise Keçiörengücü deplasmanında 2-1 galip gelerek, arayı üç puan daha açtı. Çorum 48 puana yükselirken, yarın gece Göztepe’yi konuk edecek Körfez, 45 puanda kaldı. Kocaelispor maç eksiğiyle 45 puanda kaldı. Sakaryaspor ise 47 puanda kalırken, Kocaelispor 3.olma şansını yeniden elde etti. Pazar günü oynanacak Çorum-Kocaelispor maçının sonucu şimdi bir kat daha önemli hale geldi.
02 Nis 2024 - 16:05- Spor Güncelleme:
SAKARYA’YA “PAŞA”LI URFA DARBESİ: 2-0
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.