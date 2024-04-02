SAKARYA’YA “PAŞA”LI URFA DARBESİ: 2-0

1.Lig’de hafta bugün oynanan maçlarla start aldı. Komşu Sakarya, bizi de yakından ilgilendiren maçta Cihat Arslanlı Paixao’lı Şanlıurfa’ya deplasmanda 2-0 yenildi. Yine Play-off yolundaki ikinci rakibimiz Çorumspor ise Keçiörengücü deplasmanında 2-1 galip gelerek, arayı üç puan daha açtı. Çorum 48 puana yükselirken, yarın gece Göztepe’yi konuk edecek Körfez, 45 puanda kaldı. Kocaelispor maç eksiğiyle 45 puanda kaldı. Sakaryaspor ise 47 puanda kalırken, Kocaelispor 3.olma şansını yeniden elde etti. Pazar günü oynanacak Çorum-Kocaelispor maçının sonucu şimdi bir kat daha önemli hale geldi.