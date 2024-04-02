İŞKUR Kocaeli’de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre, Denmar Depoculuk Nakliyat ve Ticaret Şirketi bünyesinde çalıştırmak üzere beden işçisi alacak. Denmar Depoculuk Nakliyat ve Ticaret Şirketi bünyesinde istihdam etmek üzere 18-45 yaş aralığında en az ilkokul mezunu olmak şartıyla 11 beden işçisi arıyor. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.
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Kocaeli’deki nakliyat firması çok sayıda personel alacak
Kocaeli'de faaliyet gösteren nakliyat firması olan Denmar Depoculuk Nakliyat ve Ticaret Şirketi bünyesinde çalıştırmak üzere işçi arıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.