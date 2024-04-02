Kocaeli’deki nakliyat firması çok sayıda personel alacak



İŞKUR Kocaeli’de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre, Denmar Depoculuk Nakliyat ve Ticaret Şirketi bünyesinde çalıştırmak üzere beden işçisi alacak. Denmar Depoculuk Nakliyat ve Ticaret Şirketi bünyesinde istihdam etmek üzere 18-45 yaş aralığında en az ilkokul mezunu olmak şartıyla 11 beden işçisi arıyor. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.