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Kocaeli’deki nakliyat firması çok sayıda personel alacak

Kocaeli'de faaliyet gösteren nakliyat firması olan Denmar Depoculuk Nakliyat ve Ticaret Şirketi bünyesinde çalıştırmak üzere işçi arıyor.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Kocaeli’deki nakliyat firması çok sayıda personel alacak mask


İŞKUR Kocaeli’de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre, Denmar Depoculuk Nakliyat ve Ticaret Şirketi bünyesinde çalıştırmak üzere beden işçisi alacak. Denmar Depoculuk Nakliyat ve Ticaret Şirketi bünyesinde istihdam etmek üzere 18-45 yaş aralığında en az ilkokul mezunu olmak şartıyla 11 beden işçisi arıyor.  İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.

02 Nis 2024 - 16:07 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

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