Kasko Neleri Karşılar? Hangi Durumlarda Ödeme Yapar?

Söz konusu arabaların güvenliği ve performansı olduğunda birçok unsurun dikkate alınması gereklidir. Trafik kurallarına uymak ve düzenli bakım, araçların performanslarını korumak için yapılması gereken temel unsurların başında gelir. Fakat kaza ve çalınma gibi risklere karşı çıkmak için bu rutinler yeterli olmayabilir. Bu tür durumlar için en mantıklı seçenek kasko sigortasıdır. Çünkü bu poliçeler, oluşabilecek maddi kayıplara karşı birçok hasarı güvence altına alır. Yani kasko neleri karşılar soruları için birçok faktörü saymak mümkündür. Kasko poliçelerinin sunduğu teminatları merak edenler için tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Kasko Sigortası Nedir?

Kasko sigortalarının sunduğu teminatları aktarmadan önce, bu hizmetin ne olduğunu anlamak gerekir. Kasko, araçların karşılaşabileceği çeşitli zararları poliçede belirtilen teminat ve limitler doğrultusunda karşılayan araç sigortasıdır. Bu poliçeler genel olarak aracın yanması, çalınması, kaza sonucu oluşan hasarlar, doğal afetlerden kaynaklanan zararlar ve çeşitli hırsızlık girişimleri gibi durumları içerebilir. Ancak kasko poliçeleri ihtiyaca göre genişletilebilen teminatlar da sunar.

Araç Kasko Neleri Karşılar?

Kasko sigortası, neredeyse bir aracın karşılaşabileceği tüm problemlerde sürücünün yanında olan bir poliçe türüdür. Yapılması zorunlu olmayan bu poliçeler, sürücünün hatalı olduğu durumlarda dahi devreye girebilir. Kasko sigortasının güvence altına aldığı durumları şu şekilde sıralamak mümkün:

Doğal Afetler: Deprem, sel, toprak kayması ve fırtına gibi afetler sonucunda araçta meydana gelen hasarlar.

Hırsızlık ve Hırsızlık Girişimleri: Kasko sigortası, araçların çalınması veya hırsızlık girişimleri sonucu oluşan hasarları da kapsayabilir. Bu teminat araca ait herhangi bir parçanın çalınması durumlarını da kapsar.

Yangın: Aracın yanması durumunda meydana gelen hasarları kasko sigortası karşılayabilir. Bu, elektrik kablolarından kaynaklanan yangınlar, motor arızaları veya dış yangınlar gibi durumların teminatlarını kasko poliçelerinde görmek mümkündür.

Çarpma ve Çarpışma Durumları: Araçların çarpma veya çarpışma sonucunda aldığı hasarlar kasko poliçelerinin sunduğu teminatlar arasında yer alır. Başka bir araca çarpma, duvara veya direğe çarpma sonucu oluşan hasarlar da poliçelerin sunduğu hizmetlere dahil olabilir.

Dışarıdan Gelen Hasarlar: Toplumsal olaylar ve çeşitli hatalar sonucunda araçların aldığı hasarlar da güvence altına alınabilir. Terör olayları, yanlış akaryakıt dolumu ve hayvanların vereceği hasarlar bu kategoriye örnek olarak verilebilir.

Bu tür teminatlara ek olarak cam değişimi, kilit sisteminin değişimi ve yurtdışında koruma gibi güvenceler de kasko sigortası poliçelerinde bulunabilir. Ayrıca, sigorta şirketlerinin sunduğu özel onarım ve destek hizmetleriyle poliçeler daha kapsamlı bir hale gelebilir.

Kasko Neleri Karşılamaz?

Kasko sigortaları her ne kadar birçok durumda araçları maddi açıdan güvence altına alsa da bazı durumlar teminat çatısında değerlendirilmeyebilir. Bu durumlar genel olarak poliçelerde özel olarak belirtilmektedir. Kasko neleri kapsamaz konusunu genel olarak şu şekilde özetlemek mümkün:

Söz konusu aracın ehliyete sahip olmayan kişiler tarafından kullanımıyla aracın aldığı hasarlar.

Savaş, nükleer tehlikeler ve bunlardan dolayı güvenlik güçleri tarafından alınan önlemler sonucunda aracınızın uğradığı hasarlar

Aracın kendi kuvveti ile hareket ederek girip çıkabileceği, belirli bir tarifeye bağlı, ruhsatı olan ve düzenli olarak sefer yapan gemi ve trenler haricindeki araçlarla nakli esnasında oluşabilecek kazalarda araca verilecek hasarlar.

Sigortalının poliçeyi istismar etme amacıyla araca kasti olarak verdiği hasarlar.

Sürücünün alkol ve uyuşturucu etkisinde olduğu durumlarda yaşanan kazalar.

Aracın sözleşmede belirtilen kullanım amacına uygun olmayacak şekilde kullanıldığı durumlar.

Periyodik olarak bakım yapılmaması sonucunda meydana gelen çürüme, paslanma ve eskime maliyetleri.